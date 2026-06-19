元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がＳＮＳを更新。写真集の撮影地・オーストラリアを満喫する様子を公開した。

１９日に自身のインスタグラムを更新し、リール動画を公開した村重。「Ｓｕｍｍｅｒ ｄａｔｅ ｗｉｔｈ Ａｎｎａ Ｍｕｒａｓｈｉｇｅ 好評発売中の村重杏奈写真集「あんな」みんな見てくれた？？」とコメントし、ホルターネックのキャミソールにデニム姿のコーディネートで、街を散策する姿を公開。「写真集の撮影中に、もしも村重ちゃんとオーストラリアでデートしたらどうなるか再現（！？）してもらったよ オトナにシフトする！という宣言通り、とってもアダルティーな雰囲気の"あんな"の姿をたっぷりお届けしてる今回の写真集 もちろん、いつもの笑顔いっぱい！ポジティブ元気！なキュートしげちゃんもいるので、お近くの本屋さんｏｒ電子書店さんでチェックしてね」と続けた。

この投稿にファンからは「可愛すぎてやばい」「こりゃたまらんね」「えええええ！あんなっ！ブリスベンじゃんっ！！！！」「デート気分で最高」などのコメントが寄せられている。