アイドルグループ「ＳＫＥ４８」は１９日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場で「１４期研究生 入社式〜厳正な選考の結果、採用とさせていただくことに決定いたしました〜」を開催。１４期生オーディションに合格した飯田ゆら（１３）、池田有沙（１４）、竹下茉莉花（２０）、中尾楓華（１９）、矢島凪（１７）のお披露目を行った

アイドルとしての第一歩を踏み出した５人は、それぞれ特技を披露。飯田が全国硬筆コンクールのメダルを披露すれば「私は魚をさばけます！」という池田は、自分でさばいたアジの写真を公開。竹下は「出身は大阪なんですけど、特技はもんじゃを焼くことです」とアピールした。また、矢島がオーボエ、中尾がクラリネットの演奏を披露すると、客席からは大きな拍手が送られた。

５人は「パレオはエメラルド」「片想いＦｉｎａｌｌｙ」の２曲を初パフォーマンス。新人アイドル５人のひたむきなステージに客席からは熱いコールがわき起こり、竹下は「ＳＫＥ４８のファンの皆さまの噂は聞いていたんですが、実際に目の前でコールいただいて、本当にうれしかったです。ありがとうございます！」と感激していた。

７月４日の名古屋公演からスタートする「ＳＫＥ４８ ＳＵＭＭＥＲ Ｔｏｕｒ ２０２６」では、研究生による盛り上げ企画の実施が決定。１４期生も各会場に分かれて、お出迎えなどの企画に参加する予定だ。

１４期生５人のコメントは以下の通り。

飯田 ゆら（いいだ ゆら）愛知県出身・１３歳「愛知県出身の１３歳、ゆらゆらこと飯田ゆらです！ オーディションに合格できて本当に嬉しいです！ たくさんの方に「あっ！ あの子何か気になるな」「あっ！ あの子から元気もらえたな」、そんなふうに思ってもらえるように、名前を覚えてもらえるように、最年少おチビパワー全開！ 全力で頑張ります！！ これからの成長をずーっと見守っていてください♡」

池田 有沙（いけだ ありさ）愛知県出身・１４歳「中学３年生１４歳、ありたんこと池田有沙です！ 魚さばけます！バスケできます！ 好奇心旺盛で、なんでもやってみるチャレンジ精神あります！！ 誰かの自慢の推しになって、笑顔や癒し、感動を与えられるアイドルになれるよう、毎日頑張ります！」

竹下 茉莉花（たけした まりか）大阪府出身・２０歳「大阪府出身、イナズマイレブンが大好きな１４期最年長の２０歳、竹下茉莉花です！ まだまだ未熟で至らない所ばかりですが、ＳＫＥ４８のファンの皆さまに加入してくれて良かったと思っていただけるよう、精いっぱい頑張ります！ よろしくお願いいたします！」

中尾 楓華（なかお ふうか）愛知県出身・１９歳「愛知県出身、１９歳の中尾楓華です！ 高校３年間は吹奏楽部でクラリネットを演奏していました。また、勉強途中ではありますが、古文を読むことも得意です！ 最近の趣味は散歩をすることです。他にもお笑い鑑賞や野球観戦などが好きです！ 第一印象ではおとなしそうと言われることが多いのですが、実はよくしゃべります！ 先輩方がつないできてくださった魅力を大切に受け継ぎながら、現在応援してくださっている皆さんはもちろん、私と同じ世代の方々にもＳＫＥ４８の魅力を届けていきたいです。私自身が今のＳＫＥ４８を知るきっかけのひとりになれるよう、たくさんの方に愛される存在を目指して、精いっぱい頑張ります。これからよろしくお願いします！」

矢島 凪（やじま なぎ）愛知県出身・１７歳「愛知県出身１７歳、高校３年生の矢島凪です！ 趣味は読書とアイドル鑑賞、食べること、音楽を聴くこと、演奏することです！ 吹奏楽をずっとやっていて、オーボエが得意です！ ピアノもできます！ 周りの人曰く、ギャップがあるところもあるらしいです…！ ＳＫＥ４８に必要不可欠なメンバーとなって、たくさんの人を笑顔にさせちゃいたいです！ まだまだ未熟者ですが、精いっぱい努力してまいりますので、よろしくお願いします！」