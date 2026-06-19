関西テレビ（カンテレ）の岡宏幸社長（５７）が１９日、大阪市内の同局での夏季社長会見に出席した。

岡氏は２４年１２月に発覚したフジテレビの一連の問題を受け、２５年４月に辞任した前社長の大多亮氏の後任として同年６月に社長就任。「当社といたしましても、広告収入への影響やコンテンツ制作、取材活動において想像以上の影響があった」としながらも「決算は少し良くなかったという報告をしましたが、想定を上回る結果。コンテンツ作りの現場だけでなく、セールスやコーポレートのセクションの部員、グループの社員が一生懸命がんばってくれたおかげと思っている」と振り返った。

岡氏は「社長就任以降、この１年はガバナンスの徹底と、コンプライアンスの強化に取り組んで過ぎた。土台を造ることができたと考えておりますので、次の１年はこれをベースに、将来に向かう新たな芽を育てていきたい」と期した。

反町隆史主演で７月にスタートする同局制作のフジ系ドラマ「ＧＴＯ」に触れ「グレート・ティーチャー・オニヅカが型破りで教育現場で大暴れをしたように、私もこれまでの常識を超えて、テレビの未来を築き上げていきたい」と語った。

岡氏は「グレートな、テレビコンテンツを、大阪から。ちょっと地味ですけど…ＧＴＯになぞらえてみなさんにご報告をしたい」と、同局の反転攻勢を強調した。