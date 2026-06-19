◇パ・リーグ 楽天５―８ロッテ（2026年6月19日 ZOZOマリン）

楽天は4連敗で借金18で今季ワーストを更新した。吉井理人監督（61）は就任初戦で痛恨の逆転負け。試合後は「みんな頑張ってくれました」と試合を振り返った。

先発・荘司は2発を浴びて5回4失点。指揮官は「今日はあんまり調子は良くなかったのかな。ちょっと、確認しないと分かんないんですけど。（昨年まで）相手ベンチから見てた時の印象より、今日はあんまり良くないかなと思ったんで。後で確認してみます」と話した。

6回は2死満塁でマウンドに送った柴田が勝ち越しのグランドスラムを浴びた。

「思いっきりいけ、っていう。それしかないんで。思い切りいって、（カウントが）3ー2になったんで向こうも真っすぐ1本で（待って）。しかも一番、愛斗が打ちやすいコースに行っちゃったんで。ああいうところ、思い切りいったとしても一番確率のいいところに投げられるように」と振り返った。

昨年まで指揮を執った球場で、敵将として見た景色について聞かれると、「いやなにもないです」と多くは語らなかった。

交流戦後も黒星スタートとなった楽天については「みんな可能性を持っている選手、たくさんいると思っています。これからのチームだと思ってます」と前を向いた。