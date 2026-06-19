『チェンソーマン 刺客篇』の新PVが公開された。

参考：『チェンソーマン 刺客篇』注目ポイントを整理 『レゼ篇』の大成功から期待が高まる理由

『週刊少年ジャンプ』『少年ジャンプ+』（集英社）にて2018年から2026年まで8年にわたり連載され、累計発行部数3,600万部を突破している藤本タツキによる人気漫画『チェンソーマン』。2022年には、アニメスタジオMAPPA制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得した。現在まで200カ国以上の国と地域で配信され、TVシリーズの最終回からつながるエピソードが映画化された、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は国内観客動員710万人、興行収入108億円を記録。さらに、韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも公開され、世界興行収入297.8億円を超える大ヒットとなった。

さらに、2025年に『チェンソーマン 刺客篇』の制作が発表され、続報が待たれる中、本日6月19日、MAPPA公式YouTubeチャンネルで配信された「MAPPA15周年記念ラインナップ発表会」にて『チェンソーマン 刺客篇』の新PVが公開された。デンジを狙う世界の刺客たちが動き出す様子に加えて、新たなキャラクターも登場している。

アニメ『チェンソーマン』スマホゲーム OPムービー｜Chainsaw Man Mobile Game - Opening Movie さらに、『チェンソーマン』スマホゲームプロジェクトも発表。オープニングテーマはマキシマム ザ ホルモンの「オール・ザ・リンチ・オール・ザ・ミンチ（ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!）」に決定。楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも公開された。

【マキシマム ザ ホルモン コメント】今回流れるのはたった1分29秒のバージョンですが、僕の中のチェンソーマンのイメージをすべてぶち込んで一瞬で駆け抜ける曲となってます。ご安心ください。もうフルバージョンも完成してます。4分30秒くらいある大作です。我々のライブの定番曲となる未来が見える。未来 最高！未来 最高！そういえば、うちのメンバーにデモを聴かせた時、「なんか知らんけど良過ぎて涙出てきたわ…」と、ダイスケはんはポロポロ泣いてました（実話）そんな瞬間にこそ、曲を作った生き甲斐を感じます笑

いつかみんなにも絶対フル聴かせたい。発売は未定だけどな！おっと怒らないで汗ボウリョク、キライ！バイオレンス 反対！なんつって。（マキシマムザ亮君）

（文＝リアルサウンド編集部）