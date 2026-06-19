SixTONESの松村北斗さんが6月18日に31歳の誕生日を迎え、ドラマの撮影現場でサプライズセレモニーが行われました。

松村さんが主演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。室内での撮影の合間に松村さんが休憩から戻ると、部屋にはドラマのタイトルが記されたロールタオルを積み上げた特製モニュメントが。金色の“6.18”バルーンで華やかに彩られた様子を目にした松村さんは、開口一番「わー、すごい！」と満面の笑みを浮かべます。

■松村北斗「これだけやってもらったらうれしいですよ！」

共演する岡崎紗絵さん（30）、丘みつ子さん（78）をはじめ、キャストやスタッフから「ハッピー・バースデー・トゥー・ユー」の歌とプレゼントが贈られると、現場は温かな拍手と祝福に包まれました。

この祝福に松村さんは「本当にうれしいです。このうれしい気持ちをお返ししつつ、体調を崩さないように気をつけて頑張りたいと思います」と、感謝の思いを伝え「これだけやってもらったらうれしいですよ！」と感慨もひとしおといった様子を見せました。