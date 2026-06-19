◆パ・リーグ オリックス６×―５西武（１９日・京セラＤ）＝延長１０回＝

西武が今季２戦１５イニング無得点と苦戦していたエスピノーザから５得点を挙げるなど優位に進めたが、延長１０回サヨナラ負け。リーグ戦再開初戦は黒星スタートとなった。

このカード９連敗中の先発・高橋光成投手は制球に苦しみながら今季最短の５回２失点で降板。それでも８勝目の権利を手にして、救援陣に託した。５回１０２球を投じ、６安打３四球で２失点。「チームにいいリズムを作ることができず、野手の皆さんに助けられた。そんな中でも、気持ちを切らさずに打者に向かっていく姿勢はマウンドを降りるまで崩さずにできたと思う」と汗をぬぐった。

打線は初回１死二、三塁で今季初めて４番に入った平沢が左犠飛を放ち先制。１点を追う５回２死二、三塁ではカナリオが逆転の２点左前適時打を放つ。

１点リードの６回１死二塁では古賀悠斗捕手に左翼スタンドへの今季３号２ランが飛び出すなど、今季２戦１５イニング無得点と抑え込まれていたエスピノーザの攻略に成功した。

しかし、１点リードで迎えた９回、抑えのルーキー岩城が１死から太田に同点ソロを被弾。その後の２死満塁の大ピンチは切り抜けたが、１０回は１死二、三塁から浜屋がまたしても太田に、右中間へのサヨナラ打を浴びて力尽きた。