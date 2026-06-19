テレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」が１６日に放送された。

タレント・若槻千夏がＭＣを務める心理テストバラエティー。

この日は、とんねるず・木梨憲武をゲストに迎えた。

若槻は「初めて、このツーショット見る方もいると思うんで…」と大物ゲストとの親交を紹介。

「憲さんが個展というかやってるんですけど。アート展。そのアート展の音声ガイドのオファーが憲さんから来たんです。ＤＭで…」と驚きを振り返った。

木梨は「（若槻が）『憲さんの（アート展に）行ってきた！最高！』とか『可愛い！』とか言ってくれたっていうのを、一回じゃなくて何回も言ってくれてるから。『ええ？どういうこと？どういうこと？』って」と述懐。

つづけて「ちょっと（電話）番号も分かんないから。（若槻と連絡とるには）どうしたら、いいの？って言ったら。（スタッフが）『ＤＭで返しますか？』って。（木梨は）『返して！返して！』って。（ＤＭで若槻に）『今度の展覧会の音声ガイドやってくんない？』って言ったら数秒で返ってくるから。『やります！』って数秒で返ってくるから。このスピード感がね。そっから急に友達になったから！」と笑顔で振り返った。

若槻も「１０分後には電話してましたよね」と笑顔。「最初、ＤＭが直接、来たときに詐欺ＤＭかなと思った。だって、木梨憲武さんから来るわけないじゃないですか？ＤＭが。本人が…」と振り返った。

つづけて「詐欺だったとしても、おもろいじゃないですか。どっかで、しゃべれるから。だから速攻で返したんですよ」と明かしていた。