元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あのベテラン芸人の“忍耐力”に驚く場面があった。

東京都足立区にある焼肉の名店「スタミナ苑」を訪れた宮迫だったが、そこで待ち受けていたのが「ダチョウ倶楽部」の寺門ジモンだった。宮迫を見るなり、ジモンは「遅いよ!俺は10時半から並んでんだよ。（撮影時点で）4時間半並んだよ。『タイタニック』2回見れたよ」と驚きの告白。

これを聞いた宮迫は「今15時ですよ!早すぎないですか?」と驚いていたが、ジモンは「理由を言うよ。このポジション（先頭）を取ってなきゃダメなんだよ。お前との撮影をするためだよ、あの席を取るために」と、他の客が映らない席を確保するためだと説明した。

「16時からオープンでこの人数ですから。皆が会社休んでますから、ディズニーランドに行くような感じ」と熱弁したが「お前はおしゃれでいいコロンしながら、ゆっくり来やがって!」と宮迫に物申す。そこで宮迫が「ジモンさんのスタッフの方が“15時に来てください”って」と言うと、ジモンは「そんなこと言わなくていいんだよ!」と苦笑しながらツッコミを入れていた。