ハナコ岡部大、第2子誕生を報告「みんなでドンジャラを当面の目標に」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/19】お笑いトリオ・ハナコの岡部大（37）が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。第2子誕生を報告した。
【写真】ハナコ秋山、第2子誕生報告時に投稿 高クオリティの自作イラスト
岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です」と第2子誕生を報告。「『みんなでドンジャラ』を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とユーモアたっぷりに伝えている。
1989年5月30日、秋田県生まれ。菊田竜大と秋山寛貴と共にお笑いトリオ・ハナコを組み、2018年キングオブコント優勝。数々のドラマに出演するなど俳優としても活躍している。また、2021年3月に10年以上交際したサークルの後輩である一般女性と結婚。2022年に第1子誕生を報告している。（modelpress編集部）
我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です。「みんなでドンジャラ」を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます。
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【写真】ハナコ秋山、第2子誕生報告時に投稿 高クオリティの自作イラスト
◆岡部大、第2子誕生を報告
岡部は「我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です」と第2子誕生を報告。「『みんなでドンジャラ』を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます」とユーモアたっぷりに伝えている。
◆ハナコ岡部大プロフィール
1989年5月30日、秋田県生まれ。菊田竜大と秋山寛貴と共にお笑いトリオ・ハナコを組み、2018年キングオブコント優勝。数々のドラマに出演するなど俳優としても活躍している。また、2021年3月に10年以上交際したサークルの後輩である一般女性と結婚。2022年に第1子誕生を報告している。（modelpress編集部）
◆発表全文
我が家に新メンバーが加わりました。母子ともに健康です。「みんなでドンジャラ」を当面の目標に、これからも家族一丸となって精力的に活動していきます。
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