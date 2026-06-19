女性ボーカルグループ・Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ（リトグリ）が１９日、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場で、フリーライブを開催。会場に詰めかけた約３０００人がリトグリの歌声に酔いしれた。

ライブでは、メンバー・かれんの「新宿のみなさん楽しんでいきましょう！」のかけ声とともに、代表曲「世界はあなたに笑いかけている」で幕開け。ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」の挿入歌「一輪」、アニメ「本好きの下剋上 領主の養女」オープニングテーマ「Ｐａｇｅｓ」の最新シングル２曲も披露し、街行く人々の注目をかっさらった。

また、明治安田Ｊリーグの応援ソング「Ｆｏｒ Ｄｅｃａｄｅｓ」の歌唱前には、Ｊリーグファンから感謝のメッセージボードがプレゼントされ、メンバーは喜びながら同曲を熱唱。夕暮れのなか、全６曲におよぶ圧巻のハーモニーを響かせ、歌舞伎町を感動の空気で包み込んだ。

ＭＣでＭｉｙｏｕは、「全力で勇気を届けられたら」と語っていた。

なお、ＭＡＹＵと結海は体調不良のため不参加となり、この日は４人でのパフォーマンスとなった。