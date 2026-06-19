◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト９―２広島（１９日・神宮）

“開幕投手”の意地があった。リーグ戦初戦の先発を任されたヤクルト・吉村は意気に感じてマウンドに上がった。「スタートよく切れるように、初回から頑張りました」。最速１５２キロの速球が走り、カットボールも切れた。６回まで被安打２、無四球、無失点。７回ファビアンに左越え２ランを浴びたが、試合を作って４勝目を挙げた。

体調を崩しやすい６月。睡眠時は長袖、ズボンで風邪を引かないように体調に気をつける。この日の試合中は湿度８０％超の蒸し暑さ。こまめな水分補給などでコンディションを保った。「水分補給だったり、そういうところは意識していました」。細心の注意を払って好投につなげた。

１点を先制した直後の４回無死一、二塁では送りバントのサインが。三塁手の前に転がすと内野安打となり、さらに敵失も誘って追加点を挙げた。今季初安打に「（バントが）しっかり決まったのでよかったです。これからヒットを積み重ねていければいいですね」と笑った。

今季の開幕投手が「もう一度、投手陣の柱として頑張ってほしい」という池山監督の期待に応えて、チームは阪神と同率ながら５日以来の首位に浮上。混セ脱出へ。ヤクルトが最高のリスタートを切った。