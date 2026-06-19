仕事を突然やめた、友達とも会わなくなった--一つ一つは小さなことかもしれないけれど、重なると怖いですよね…。

完璧な夫を演じながら、気づかないうちに妻を孤立させていく様子は、読んでいて胸がざわざわします。

主人公が覚えた違和感が、やがて大きな波紋を呼ぶことになりそうな予感しかしません。

>>【まんが】完璧夫と結婚したはずなのに

(ウーマンエキサイト編集部)