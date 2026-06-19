ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ようやく俺の理想の妻が手に入った」友人の夫の発言に違和感しかな… 「ようやく俺の理想の妻が手に入った」友人の夫の発言に違和感しかない…友だち夫婦はうまくいってるの？ 「ようやく俺の理想の妻が手に入った」友人の夫の発言に違和感しかない…友だち夫婦はうまくいってるの？ 2026年6月19日 21時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事を突然やめた、友達とも会わなくなった--一つ一つは小さなことかもしれないけれど、重なると怖いですよね…。完璧な夫を演じながら、気づかないうちに妻を孤立させていく様子は、読んでいて胸がざわざわします。主人公が覚えた違和感が、やがて大きな波紋を呼ぶことになりそうな予感しかしません。>>【まんが】完璧夫と結婚したはずなのに(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】完璧夫と結婚したはずなのに 「パパもう帰って」娘にまで拒絶された夫…自分のしてきたことの代償【私が義妹と縁を切った理由 Vol.173】 「夫への愚痴がSNSでバズった！」止まらぬ愚痴に来た反応は？ 承認欲求の末に妻が迎えた結末とは