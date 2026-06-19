俳優の舘ひろしさん（76）が18日、自身が主演をする映画『免許返納!?』（6月19日全国公開 配給：東映）の公開前夜祭に登場。恥ずかしさを感じたエピソードを披露しました。

本作は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれるコメディー作品です。

南条弘のマネージャー・川奈舞を演じるのは西野七瀬さん（32）。劇中の名コンビぶりについて話を振られると舘さんは「とにかく僕は西野さんが生命線だと思っていた」と明かし、「（シーンで僕が）コケると西野くんが“空振り？”って言うんですけども。それが最初はちょっと遠慮して、心配風に“空振り？”って言っていたのを、そうじゃなくてすごく冷たくね。“僕を見下したように言ってくれ”って言って。見事にやっていただいて」と称賛しました。

西野さんは、そのシーンは撮影期間の序盤に収録したといい「そこで南条さんに対して川奈は心配とかないんだと思って。結構冷たく、ビシビシ言っていくでいいんだなと私も方向性がそこで固まったので、すごく印象的」と裏側を明かしました。

さらに、映画のタイトルにちなみ“返納したくなるほど恥ずかしいエピソード”を聞かれた舘さんは「NG連発」と回答。『あぶない刑事』の撮影での出来事だそうで「恭さま、柴田恭兵くんとかベンさま、ベンガルさんとかね。みんなもうアドリブがすごいんですよ。それで昔ですから、カメラが本当のフィルムのカメラで長回しで、村川（透）監督で。失敗ができないんですよ」と振り返りました。

続けて「自分のセリフを言うときに、もうすごくいろんなことをするので、笑っちゃって。セリフはギリギリ言えたかどうかわからないですけど、その場に立っていられなくて。すぐ後ろ向いて笑っているのを隠したんですけど。でも、後で映像を見たら肩が笑ってました。それはもう本当に申し訳ない」とエピソードを明かしました。