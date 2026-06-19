ステーキのどん、父の日で「肉マシ祭り」開催中！人気ステーキが無料で50g増量されるよ〜

ステーキレストランの「ステーキのどん」では、2026年6月19日から22日までの4日間限定で、父の日特別企画「肉マシ祭り！！」を開催しています。

人気ステーキが50g増量！

期間中は、対象メニューを注文する際にクーポン番号を入力すると、価格はそのままでお肉が50g増量になります。

対象メニューは下記の通り。・リブロインステーキ 230g→280g（4378円）。・激アツステーキ 180g→230g（2519円）。・激アツステーキ 280g→330g（3289円）。

いずれもライスまたはパン、スープバー付きで、すべておかわり自由です。

家族での食事はもちろん、「今日はガッツリ肉を食べたい」という人にもぴったり。増量分だけでもかなりの食べ応えが期待できそうです。

さらに、6月15日から30日までは「ちょい飲みホタテクーポン」も配信中。

クーポン画像を提示すると、生ビール（小）の注文で「ホタテグリル3粒」が無料で付いてきます。

バターをのせたアツアツのホタテが鉄板で提供されます。にんにく風味の醤油ソースをかけて味わえば、お酒が進むこと間違いなしです。

なお、「ホタテグリル3粒」が無料で付くクーポンは20歳以上が対象で、メインメニューを注文した人のみ利用できます。

キャンペーンの詳細は、ステーキのどん公式サイトで確認できます。

最新情報は店舗・公式サイトで確認してください。