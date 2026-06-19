６人組ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」が１９日、東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場でフリーライブを行った。

自身最大規模のフリーライブ。夕方から夜に移ろう新宿の屋外でのステージで、通行人もいるなかでのパフォーマンスにｍｉｙｏｕは「いつもよりソワソワする…」と緊張した面持ち。この日は体調不良のため欠席したＭＡＹＵ、結海を除く４人でのパフォーマンスとなったが、「６人で気持ちをひとつに全力で元気を届けられたら」と語った。

フリーライブでは、最新曲「一輪」や「Ｐａｇｅｓ」など６曲を披露。力強い歌声を響かせた。アサヒが「私たち全力無敵モードなので！」と観客を巻き込んでの「全力ＲＥＡＬ ＬＩＦＥ」につなげると、集結した約３０００人も全力のタオル回しで反応。ミカは「新宿、盛り上がれるか〜？」と熱く叫び、エスカレーターを上り下りする一般客にもさかんに手を振りアピールした。

Ｊリーグの特別シーズン応援ソング「Ｆｏｒ Ｄｅｃａｄｅｓ」の歌唱前には、ｍｉｙｏｕが「本当にたくさんの出会いがあって、いろんな感動や勇気をもらった時間だったので、そんな皆さんとライブでめぐり合えるのは幸せ」と感謝。かれんも「今年、そして来年全国ホールツアーをしますので、歩いている皆さんも、今日集まってくださった皆さんもぜひ遊びに来てくれるとうれしいです」と呼びかけた。

さらに４人が背景にかかった幕を引くとＪリーグ関係者やサポーターからリトグリに当てた寄せ書きメッセージが登場。たくさんの思いを背にフラッグを振り、３０００人とひとつになっていた。