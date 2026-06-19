◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

中日は、接戦を制し、リーグ戦再開の初戦を白星で飾った。

打線は、２回に村松の右前打と田中の左犠飛で２点を先制。３回には石伊の５号ソロで追加点を奪った。

先発した金丸は、６回に１０安打を許しながらも、２失点。３―０の５回２死からダルベックに左前打を許すと、岸田に４号２ランを浴びた。６回には２死から増田の中前打と代打・坂本の右前打で一、二塁とピンチを広げたが、浦田の中前へ抜けそうな打球を遊撃手・村松が滑り込んで好捕し、二塁でアウトにした。バックの好守にも助けられ、１点差でリリーフへバトンを渡した。自身のビジターでの連敗を４で止め、５勝目。通算６試合目で、巨人戦初白星をつかんだ。

投打がかみ合ってつかんだ白星に、井上監督は「夢斗（金丸）は１年間（ローテで）回ってもらわないと困る。ランナーを出して、粘れたのは大きかった」とねぎらった。攻守で光った村松についても「キャプテンシーがある子。これからもどんどん引っ張ってってほしいです」と期待を寄せた。

チームは、交流戦をセ・リーグで巨人の１０勝に次ぐ７勝（１１敗）で終えた。１４日に行われた最終戦の日本ハム戦（エスコン）に勝利し「僕は風向きは変わると思っています」と手応えを口にしていた井上監督。借金は１８となった。

２０日の巨人戦（東京ドーム）は、ベテラン・大野が先発する。「ゲームをつくれる投手。金丸に負けてられないぞ、って奮起してくれたら」と力を込めた。この１勝を足がかりに、セ・リーグ最下位からの巻き返しを図る。