MAPPA設立15周年の記念展覧会9月開催 入場特典はチェンソーマン・進撃の巨人・呪術廻戦の原画ポストカード
アニメ制作会社・MAPPAは19日、設立15周年を記念した展覧会『MAPPA EXPO 15th Anniversary』を、9月16日よりYURAKUCHO MUSEUM（東京・有楽町）で開催することを発表した。
【画像】センス抜群な絵柄！『進撃の巨人』『呪術廻戦』など入場特典のポストカード
『MAPPA EXPO 15th Anniversary』は、9月16日〜12月7日までの約80日間にわたって開催。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、『進撃の巨人』The Final Season、『呪術廻戦』をはじめ、作品の魅力や世界観を体感できる、ここでしか見ることのできない特別な展示構成となる。
そして、描き下ろしイラストや原画を使用した「MAPPA EXPO 15th Anniversary」展覧会オリジナルグッズを多数展開予定で、東京会場終了後は地方の複数都市での巡回も予定している。
19日22時より、前期入場チケットの最速先行抽選販売を開始し、日時指定入場制。入場者特典はカット袋風封筒入り原画ポストカード（・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（全5種）・進撃の巨人 The Final Season（全5種）・呪術廻戦（全5種））で、入場時に作品を選び、絵柄はランダムでのお渡しとなる。
■チケット料金
券種（税込価格）
一般 ：前売 \2,000 / 当日券 \2,200
大学生・高校生 ：前売 \1,600 / 当日券 \1,800
中学生・小学生 ：前売 \1,200 / 当日券 \1,400
未就学児 ：無料
グッズセット券A（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
グッズセット券B（進撃の巨人 The Final Season）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
グッズセット券C（呪術廻戦）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
※グッズセット券のグッズはビジュアルアクリルパネル。
※グッズセット券には3種類あり、申込時は要確認
【画像】センス抜群な絵柄！『進撃の巨人』『呪術廻戦』など入場特典のポストカード
『MAPPA EXPO 15th Anniversary』は、9月16日〜12月7日までの約80日間にわたって開催。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』、『進撃の巨人』The Final Season、『呪術廻戦』をはじめ、作品の魅力や世界観を体感できる、ここでしか見ることのできない特別な展示構成となる。
19日22時より、前期入場チケットの最速先行抽選販売を開始し、日時指定入場制。入場者特典はカット袋風封筒入り原画ポストカード（・劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（全5種）・進撃の巨人 The Final Season（全5種）・呪術廻戦（全5種））で、入場時に作品を選び、絵柄はランダムでのお渡しとなる。
■チケット料金
券種（税込価格）
一般 ：前売 \2,000 / 当日券 \2,200
大学生・高校生 ：前売 \1,600 / 当日券 \1,800
中学生・小学生 ：前売 \1,200 / 当日券 \1,400
未就学児 ：無料
グッズセット券A（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
グッズセット券B（進撃の巨人 The Final Season）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
グッズセット券C（呪術廻戦）：前売 \4,000 / 当日券 \4,200
※グッズセット券のグッズはビジュアルアクリルパネル。
※グッズセット券には3種類あり、申込時は要確認
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