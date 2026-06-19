電子コミックサービス「LINEマンガ」初となるプリペイドカードが、2026年6月23日から全国のローソン約14,600店舗（一部店舗を除く）で販売が開始される。運営元のLINE Digital Frontierと、ギフトカードおよびプリペイド決済を手がけるブラックホークネットワークジャパンが共同で展開する。

【画像】カードデザインは人気作3種！

プリペイドカードは1,000円（1,040マンガコイン）、3,000円（3,150マンガコイン）、5,000円（5,300マンガコイン）の3券種を展開。「LINEマンガ」のアカウントにマンガコインとしてチャージして利用できる。

カードのデザインには、「LINEマンガ」の人気作『枯れた花に涙を』（作：Gae）『全知的な読者の視点から』（原作：singNsong、作画：Sleepy-C、脚色：UMI）『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）の全3種が採用され、ランダムで封入される。

あわせて、プリペイドカードの発売を記念したキャンペーンも実施される。2026年6月23日から9月20日までの期間中、ローソンでLINEマンガプリペイドカードを購入し、PINコードを入力してチャージすると、抽選で購入額の最大70％分のマンガコインがもらえるボーナスくじに参加できる。1等は購入金額の70％分のマンガコイン（300本）、2等は50％分（450本）、3等は100マンガコイン（4,500本）、4等は50マンガコイン（7,500本）が用意されている。期間中は何度でも参加可能で、当落は即時表示、当選したボーナスコインも即時付与される。

■コメント◇髙橋将峰（LINE Digital Frontier株式会社 代表取締役社長CEO）ブラックホークネットワークジャパン様、ローソン様にご協力いただくことで、プリペイドカード発売という新たな取り組みを実現することができ、大変嬉しく思います。「マンガの未来を創る」という我々が掲げるビジョンとしても、ローソン様の全国店舗を通じて、より多くの方にマンガを楽しんでいただける機会が新たにできたというのは、とても大きなことだと感じております。ユーザーの皆様におかれましてはご自身でのご利用はもちろん、大切な方へのプレゼントとしても、ぜひLINEマンガプリペイドカードをご利用いただけますと幸甚です。

◇西健治（株式会社ブラックホークネットワークジャパン 代表取締役社長）LINE Digital Frontier様、ローソン様との取り組みにより、LINEマンガの多彩なコンテンツを、より多くのお客様に身近なかたちでお届けできることを大変うれしく思います。今回のプリペイドカード発売により、お客様は全国のローソン店舗でLINEマンガギフトカードをいつでも購入でき、LINEマンガのさまざまな作品を便利にお楽しみいただけるとともに、ギフトとして贈ることもできるようになりました。ブラックホークネットワークジャパンは、今後もブランドとお客様をつなぐ多様な接点を創出し、日常の中でデジタルコンテンツをより気軽に楽しめる体験の提供に貢献してまいります。

（文=リアルサウンド ブック編集部）