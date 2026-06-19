◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人がリーグ戦再開初戦を黒星スタート。阪神とヤクルトが勝利を収めたことで３位に転落した。

ダルベックは来日初の４番以外となる３番で出場。３、５回に安打を放ち、マルチ安打を記録した。しかし７回無死一塁。自身の打席の５球目に一塁走者・松本がスタートを切り、捕手の送球は大きくそれた。しかしこの球で空振り三振となったダルベックの守備妨害で走者の松本もアウトに。好機をつくりたい場面だったが、痛恨の“併殺”となった。

橋上監督代行は「審判の方が妨害になったっていう判断でしたので。あれに関してはもう審判の判断ですから、致し方ないというところではありますよね。言ったからと言って判定が覆るものでもないですし」とし、「ああいったものも含めて、あまり流れが良くなかったのかなっていう感じはしますけどね」と語った。

プレーの後は球審へ確認も求めていた指揮官代行。「ベンチから見ている感じでは、どれだけ送球に対して妨害になったかっていうのがなかなか判断がしづらかったもので。あと、明らかにぶつかっている感じはなかったので、どの程度、捕手の送球に対して妨害になったかなっていうのを確認してきました」と明かした。