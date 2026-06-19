◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト９―２広島（１９日・神宮）

広島は、自滅で勝利を手放した。４回にミスが絡んで大量５点を奪われた。無死一、三塁から前進守備で打球を処理した遊撃・小園の本塁送球がそれる形（記録は野選）で先制を許し、直後は三塁・坂倉の一塁悪送球（記録は内野安打と失策）で２点目を献上。直前の攻撃では、名原が内野安打でチーム初安打をマークした直後に一塁けん制死。攻撃でリズムをつくれず、そのまま守備のミスで追い打ちをかけた。リーグ戦再開初戦を白星で飾れず、再び今季ワーストの借金１４に戻った。

新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―４回の失点はミスが絡んだ

「ミスが絡むと大量失点につながる」

―直前の攻撃で名原選手が一塁けん制死。タイミングは微妙ではあったが、ミスだった

「隙を見せたら、流れは変わっていく」

―先発ターノック投手は守備のミスもあったが、２巡目以降につかまる登板が目立つ

「守備のミスがあってかわいそうな部分もあったけど、そういう傾向は出ている」

―ミスはチームを引っ張ってもらいたい小園選手、坂倉選手だった

「ミスは誰にでもあるものなので、ミスした次どうするか。取り返すことに期待したい」