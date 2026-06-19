【FIFAワールドカップ2026】メキシコ代表 1ー0 韓国代表（日本時間6月19日／グアダラハラ・スタジアム）

【映像】メキシコGK、衝撃の“ビッグセーブ”炸裂の瞬間

メキシコ代表のGKラウル・ランヘルが、韓国代表を絶望させる圧巻のビッグセーブを披露した。同点弾かと思われた決定機を防いだ守護神のプレーに、スタジアムが騒然となった。

共催国メキシコは日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026のグループA第2節で韓国代表と対戦。ゴールレスで迎えた50分に、MFルイス・ロモのゴールで先制すると、その後はオープンな展開となった。

試合はその後オープンな展開となり、迎えた87分に最大のピンチを迎える。左サイドからのクロスにFWチョ・ギュソンがフリーで合わせ、至近距離からヘディングシュートを放つ。しかしランヘルはこれに素早く反応し、体に当ててブロック。さらにこぼれ球をMFヤン・ヒョンジュンに詰められるも、即座に体勢を立て直して右手を伸ばし、ボールをしっかりキャッチした。

衝撃の連続セーブに、ベンチに下がっていたFWソン・フンミンも思わず頭を抱えるほど。DAZNで解説を務めた鄭大世氏も「今のは入ったと思いましたね。よく止めました」と驚きを口にした。SNSのファンたちからも「これ止めるの？」「完全に決まったと思ったのに」「バケモノだわ」「エグすぎるって」「ソンフンミンもがっかりしてるやん」「とんでもないセーブ」といった声が続出した。

このビッグセーブに救われたメキシコは、そのまま1ー0で逃げ切り勝利。グループステージ2連勝とし、最終戦を待たずして首位通過を決めている。

（FIFAワールドカップ2026）