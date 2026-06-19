『らんま1/2』第3期、新キャラ登場PV解禁 「ごめんね、良牙くん…」恋バトルの数々
テレビアニメ『らんま1/2』第3期（10月より日本テレビ放送）の第2弾PVと場面カットが公開された。新キャラクターも登場している。
【画像】シャンプーより可愛い新キャラ！？『らんま1／2』第3期の場面カット
映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まる。その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていく。
映像の後半では、第3期から登場する新キャラクターも続々登場。さらに、そのボイスも解禁され、アニメ第3期で描かれる乱馬、あかね、良牙の関係性や、乱馬、あかねたちに想いを寄せるライバルたちが織りなす恋のバトルの数々も垣間見え、第3期にますます期待が高まる映像に仕上がっている。
なお、新キャラクターの詳細やキャスト情報は後日発表される。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年10月〜12月に放送された。
【画像】シャンプーより可愛い新キャラ！？『らんま1／2』第3期の場面カット
映像は「ごめんね、良牙くん…」というあかねのセリフから始まる。その後、良牙が新たに習得した秘技「爆砕点穴」についてシーンが展開され、乱馬と良牙の激闘が描かれていく。
映像の後半では、第3期から登場する新キャラクターも続々登場。さらに、そのボイスも解禁され、アニメ第3期で描かれる乱馬、あかね、良牙の関係性や、乱馬、あかねたちに想いを寄せるライバルたちが織りなす恋のバトルの数々も垣間見え、第3期にますます期待が高まる映像に仕上がっている。
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年10月〜12月に放送された。
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