『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」は監督変更 3期の副監督・佐藤威が担当【ティザーPV公開】
テレビアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」のティザーPVと場面カットが解禁された。また、監督は変更となり、第3期「前編」で副監督・演出を手掛けた佐藤威が新たに監督を務める。
【動画】新キャラ登場！公開された『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」PV
公開されたPVは、加速していく混沌の中、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を開放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いをみせる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相、九十九由基の姿、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁、伏黒恵らの死闘が迫力の映像で描かれている。
これまで『呪術廻戦』の監督は、 朴性厚（第1期）、御所園翔太（第2期・第3期）が務めていたが、第4期は再び変更。「死滅回游 後編」で監督を務める佐藤威は、アニメ第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」で演出／副監督、劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』で監督などを担当しており、今回の作品参加に「このたびテレビアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」の監督を務めさせていただくことになりました。非常に大きな熱を持つ作品、そして多くの方に愛されている大切な原作をお預かりする責任の重さを、日々強く感じています」と喜び。
続けて「これまで『呪術廻戦』を支えてきたスタッフ・キャストの皆様の熱量や積み重ねから、たくさんの力をもらっています。そして、『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです」と呼びかけた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が26年1月〜3月に放送された。
【動画】新キャラ登場！公開された『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」PV
公開されたPVは、加速していく混沌の中、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を開放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いをみせる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相、九十九由基の姿、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁、伏黒恵らの死闘が迫力の映像で描かれている。
続けて「これまで『呪術廻戦』を支えてきたスタッフ・キャストの皆様の熱量や積み重ねから、たくさんの力をもらっています。そして、『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです」と呼びかけた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が26年1月〜3月に放送された。
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