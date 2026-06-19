『チェンソーマン』初のゲーム化決定！スマホで展開 アニメ新作『刺客篇』PV解禁で新キャラ登場
人気アニメ『チェンソーマン』の新作となる『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVが公開された。また、『チェンソーマン』初の本格的なゲームが制作されることが決定し、スマートフォン向けでゲーム化されることが発表。オープニング・テーマはマキシマム ザ ホルモンの「オール･ザ･リンチ･オール･ザ･ミンチ(ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!)」となり、楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁となった。
【動画】新たな敵登場！公開された新作アニメ『チェンソーマン』刺客篇の最新映像
『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVでは、デンジを狙う世界の刺客達が動き出す様子に加えて、新たなキャラクターも登場している。
ゲームのオープニングを担当するマキシマム ザ ホルモンは、「今回流れるのはたった1分29秒のバージョンですが、僕の中のチェンソーマンのイメージをすべてぶち込んで一瞬で駆け抜ける曲となってます。ご安心ください。もうフルバージョンも完成してます。4分30秒くらいある大作です。我々のライブの定番曲となる未来が見える。未来 最高！未来 最高！」と説明。
続けて「そういえば、うちのメンバーにデモを聴かせた時、『なんか知らんけど良過ぎて涙出てきたわ…』と、ダイスケはんはポロポロ泣いてました(実話)そんな瞬間にこそ、曲を作った生き甲斐を感じます笑 いつかみんなにも絶対フル聴かせたい。発売は未定だけどな！おっと怒らないで汗 ボウリョク、キライ！バイオレンス 反対！ なんつって。(マキシマムザ亮君)」とコメントを寄せた。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3600万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年9月に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、興収108.1億円を突破する大ヒットとなった。
『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVでは、デンジを狙う世界の刺客達が動き出す様子に加えて、新たなキャラクターも登場している。
ゲームのオープニングを担当するマキシマム ザ ホルモンは、「今回流れるのはたった1分29秒のバージョンですが、僕の中のチェンソーマンのイメージをすべてぶち込んで一瞬で駆け抜ける曲となってます。ご安心ください。もうフルバージョンも完成してます。4分30秒くらいある大作です。我々のライブの定番曲となる未来が見える。未来 最高！未来 最高！」と説明。
続けて「そういえば、うちのメンバーにデモを聴かせた時、『なんか知らんけど良過ぎて涙出てきたわ…』と、ダイスケはんはポロポロ泣いてました(実話)そんな瞬間にこそ、曲を作った生き甲斐を感じます笑 いつかみんなにも絶対フル聴かせたい。発売は未定だけどな！おっと怒らないで汗 ボウリョク、キライ！バイオレンス 反対！ なんつって。(マキシマムザ亮君)」とコメントを寄せた。
『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のためド底辺の日々を送る中、デンジはポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ『チェンソーマン』として蘇り、世の悪魔を狩るダークヒーローアクション。
『週刊少年ジャンプ』で2018年12月より連載がスタートした同名漫画が原作で、コミックス累計3600万部を突破。唐突に明かされる謎や衝撃の展開が話題を呼び、「このマンガがすごい！2021」オトコ編1位にランクインする人気作品になっている。
2020年12月14日発売の同誌にて第1部「公安編」が完結し、2022年7月より少年ジャンプ＋にて第2部の連載がスタートすると、2026年3月に最終回を迎えた。2022年10月〜12月にかけてテレビアニメが放送され、2025年9月に公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、興収108.1億円を突破する大ヒットとなった。
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