女優の岡本夏美（27）が19日、都内でMBS制作の主演ドラマ「今から、親友やめようか。」（25日スタート、TVerなどで配信）の第1話先行試写会に出席した。4年に1度の祭典であるサッカーW杯を満喫しており、サッカー愛を爆発させた。

イベント中にドラマのテーマである「一線を越える」にちなみ、こだわりが一線を越えていることについてトークを展開。川崎フロンターレの熱狂的なサポーターである岡本は開催中のサッカーW杯中南米大会への熱中度合いが一線を越えているという。

「W杯は大注目で、日本戦だけではなくて他の国同士の試合も午前4時からとか見てます」。その様子に司会から「寝不足では？」と聞かれると、「それがいいんですよ！寝不足を感じながら“W杯きたな！”ってなるのがいい」とかみしめて、愛を爆発させた。

ドラマはONE’N ONLYの沢村玲（29）とのダブル主演で、親友の枠を超えた2人による恋愛と友情の物語。主演2人の血液型Bで、「スタッフさんや演者にもB型が多くて、自由にやらせてもらいました」と血液型による結束力があったようだ。