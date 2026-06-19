◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

巨人が接戦をモノにできず、リーグ戦再開初戦を黒星スタート。阪神とヤクルトが勝利を収めたため、首位から３位に転落した。

先発・竹丸は２回先頭から安打と連続四球で無死満塁のピンチを招くと、村松に先制の右前適時打を献上。田中には左犠飛を許し、２点を失った。３回は１死から石伊に左翼席へソロを被弾した。５回３失点で６敗目を喫した。

３番にダルベック、４番に岸田を据えるなど大幅に組み替えた打線は初回に１死一、二塁、３回に１死一、三塁の好機をつくったが、得点には至らず。２―３の５回に岸田が４号２ランを放ったが、その後は得点が生まれなかった。相手を上回る１１安打だったが、９残塁の拙攻に終わった。

橋上監督代行の試合後の一問一答は以下の通り。

―今日の試合を振り返って

「珍しく竹丸投手の制球というか、球威もそうなんでしょうけど、ちょっと普段に比べたら状態が悪かったなっていう感じの序盤でしたね。途中からだいぶ戻ってきた感じはあったんですけど。最近のピッチングの中では、今日はあまり状態が良くない方だったかなっていう感じはしました。攻撃の方もヒットはある程度出ましたけども、なかなか得点につながらなかった。これに関しては、こちらの方がもう少しつながるような作戦も絡めたものが必要だったかなっていうのは、ちょっと反省として残りましたね」

―キャベッジは２打席で交代

「ちょっとコンディション的なもので代えざるを得ない状況になってしまったので。明日以降、状態を確認しながらっていう形になると思うんですけども。今日の交代に関しては、そういうことで交代になりました」

―３番ダルベック、４番岸田。それぞれ安打は出ていた

「そうですね。１、２、３、４をちょっと変えて。増田選手を使ったりもしたんですけども。ヒットを多くして得点にならないっていうのは、先ほどお話しましたように、並びだったりとか、つながりのところをこちらの方である程度管理してあげるっていうことも得点を絡める、得点を取るためには必要なのかなっていうのは感じました。今日に関してはそこがちょっと足りてなかったなっていう、こちらのベンチワークの反省はありましたね」

―守備妨害はもったいなかった

「そうですね。ただ、審判の方が妨害になったっていう判断でしたので。あれに関してはもう審判の判断ですから、致し方ないというとこではありますよね。言ったからと言って判定が覆るっていうものでもないですし。ああいったものも含めて、あまり流れが良くなかったのかなっていう感じはしますけどね」

―守備妨害の際は球審に確認に向かった

「そうですね。ベンチから見ている感じでは、どれだけ送球に対して妨害になったかっていうのがなかなか判断がしづらかったもので。あと、明らかにぶつかっている感じはなかったので、どの程度、捕手の送球に対して妨害になったかなっていうのを確認してきました。たまたまバッターが影響したかどうかわからないんですけど、送球もかなり高くなりましたので、審判にとってみれば明らかに妨害されたっていう風に判断したかもしれないですね」

―増田大の起用

「ファームの方でずっと試合の方の確認をしました。やはり左ピッチャーに対する打率も非常に良かったですし、こちらに来てからのバッティング練習を見てても非常に内容も良かったですから。どこかのタイミングで使いたいなっていう思いはあったんですけど。今日に関しては、他の外野手との比較の中で、向こうの左ピッチャーですから、そういった意味では非常にいいものを見せたと思いますんで、今後の起用法の幅が広がったかなっていう感じはします」

―キャベッジの明日以降は

「なんとも言えないですね。終わった後、たぶん治療は受けていると思うんですけど。この後報告がある程度来ると思うんですけど、今のところ明日うんぬんは、ここではちょっとお話は控えさせていただきたいという感じはします」