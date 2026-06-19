【梅雨前線北上】九州 警報級大雨のおそれ

九州地方では２０日（土）昼前から夜のはじめ頃にかけて、局地的に積乱雲が発達し「大雨」となり、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

予想天気図

梅雨前線が九州地方を南下する見込みです。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、

▶にまとめてあります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害危険警報」発表の可能性があります。すべての県で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

【予想雨量】

▶１９日（金）１８時から２０日（土）１８時までに予想される１時間雨量は多い所で、

福岡県 ４０ミリ

佐賀県 ３０ミリ

長崎県 ４０ミリ

大分県 ４０ミリ

熊本県 ５０ミリ

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県 ３０ミリ

▶１９日（金）１８時から２０日（土）１８時までに予想される２４時間雨量は多い所で、

福岡県 １２０ミリ

佐賀県 １００ミリ

長崎県 １２０ミリ

大分県 １５０ミリ

熊本県 １５０ミリ

宮崎県 １００ミリ

鹿児島県 １００ミリ

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

九州地方 各都市の週間予報（２０日（土）～ ２６日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

来週前半、奄美付近まで梅雨前線が南下するため、沖縄地方は雨が降る可能性があります。沖縄地方の週間予報は「晴れマーク」が多いですが、気になる「梅雨明け」は来週後半と思われます。

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