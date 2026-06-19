週末は梅雨前線の影響で西日本〜東日本を中心に各地で大雨となるおそれがあります。また来週は北日本や関東を中心に低温傾向が続きそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■週末は西日本〜東日本を中心に広く警報級の大雨のおそれ

19日（金）は梅雨前線が停滞する九州で激しい雨が降り、未明には鹿児島の屋久島町尾之間で1時間に74.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。20日（土）は梅雨前線が北上し、また前線上の低気圧が日本海へ進む見込みです。梅雨前線や低気圧に向かって非常に湿った空気が流れ込むため、雨雲の発達するところがあるでしょう。西日本〜東日本の各地で雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。

21日（日）は一旦北上した梅雨前線が次第に南下するでしょう。低気圧は前線から切り離され日本海に残り、また関東の東には別の低気圧も発生する見込みです。東日本や東北南部を中心に雨脚が強まり、大雨となるところがありそうです。22日（月）にかけても雨が残るでしょう。

〈警報級大雨のおそれ〉19日（金）午後7時発表

20日（土）午前…福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、島根、広島、愛媛、兵庫、大阪

20日（土）午後…福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、鹿児島、島根、広島、兵庫、京都、大阪、石川、富山、静岡、長野、埼玉

21日（日）午前…兵庫、京都、大阪、石川、富山、新潟、静岡、長野、埼玉、福島、宮城

21日（日）午後…静岡、新潟、福島、宮城

22日（月）…福島、宮城

各地で土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分注意してください。週末でおでかけを予定されている方も多いと思いますのでしっかりと雨対策をし、車はいつも以上に安全運転を心がけてください。

■20日（土）各地の天気

沖縄…梅雨明けしたような夏空が広がるでしょう。八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されています。

九州…南部は昼前後から雨で、激しく降るところがあるでしょう。北部は断続的に雨が降り、激しい雨のところも。熊本では非常に激しい雨が降るおそれがあります。最低気温は福岡で26℃、長崎、佐賀、熊本で25℃など熱帯夜となるところがあるでしょう。日中は30℃以上になるところもあり、蒸し暑くなりそうです。

中国、四国、近畿…傘の手放せない1日で、雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。19日（金）より気温は下がるものの、25℃以上のところが多く、ムシムシと感じられそうです。

東海…朝から雨が降りだし、夜は激しい雨の降るおそれがあります。最高気温は名古屋で24℃、岐阜で25℃の予想で、いずれも19日（金）より10℃下がる見込みです。

関東甲信…昼前後から雨が降り、夜は激しく降るところがありそうです。朝の気温は19日（金）と同じくらいですが、日中の気温は19日（金）より低く、東京で25℃、関東北部は25℃に届かない見込みです。

北陸…福井は朝から雨の一方で、新潟では晴れ間があるでしょう。ただ次第に雨の範囲が広がり、夜は各地で雨に。夕方以降は激しく降るところがありそうです。20日（土）の夕方〜21日（日）の夕方にかけて、多いところで120ミリの雨が予想されています。新潟の長岡、高田では30℃の真夏日となる見込みです。

東北…日本海側では晴れ間があるでしょう。太平洋側では午後、次第に雨の範囲が広がりそうです。最高気温は秋田で29℃と真夏並みに。一方で仙台は22℃、福島23℃など太平洋側は25℃に届かない見込みです。

北海道…雲が広がり、ところどころでにわか雨がありそうです。札幌では25℃の夏日となる予想ですが、稚内は14℃、網走は16℃などひんやりするところもありそうです。

■来週にかけて曇りや雨が続く 熱帯低気圧の動向にも注意

来週にかけて梅雨前線は本州付近に停滞し、九州〜東北では曇りや雨の天気が続くでしょう。まだ梅雨入りしていない北陸や東北でも週末の雨で梅雨入りとなるかもしれません。梅雨入りの平年は北陸で6月11日ごろ、東北南部で6月12日ごろ、東北北部で6月15日ごろです。一方で、沖縄は晴れ間の出る日が多くなりそうです。ただ、20日（土）にも新たな台風が発生する見込みで、24日（水）ごろには暴風域を伴って沖縄・先島諸島の南の海上付近に進む可能性があります。今後の情報に十分注意をしてください。

■北日本や関東を中心に低温傾向

曇りや雨の天気が続くことに加えて、週末以降はオホーツク海高気圧から吹きだす冷涼な北東風の影響で北日本や関東を中心に気温が低くなりそうです。仙台では21日（日）最高気温が18℃の予想で、東京都心でも来週は25℃に届かない日が数日続きそうです。長袖や上着が必要な肌寒さとなりそうです。一方で、九州〜東海では25℃を超える日が多くなるでしょう。極端な暑さはない見込みですが、湿度が高く、まとわりつくような蒸し暑さが続きそうです。

気象予報士 敷波美保