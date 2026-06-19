「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）

阪神はレギュラーシーズン再開初戦で投打ががっちりかみ合い快勝。巨人が敗れたため、首位に浮上した。

いきなり主導権を握った。初回、１死一、二塁のチャンスから佐藤輝の適時二塁打で先制。さらに大山の内野ゴロの間と、高寺の適時二塁打。仕上げは坂本の１号２ラン。一挙５点を奪った。

２点差に詰め寄られた五回は、佐藤輝の適時内野安打。大山の犠飛で加点。八回は大山が自身２戦連発となる９号ソロ。追い上げる相手を突き放した。

九回には無死三塁から森下が１６号２ランを放ち、先発野手全員安打となった。これでチームは２試合連続の２桁得点となった。さらに１死からは大山がこの日２本目の１０号ソロ。坂本の初回の２ランも含め、計４発の大暴れとなった。

先発の村上は大量援護に守られながら、役割を果たした。５点リードの二回は宮崎にソロを被弾。三回は佐野に２点適時打と序盤は失点を重ねた。それでも崩れない。四回はピンチを連続三振で切り抜けると、五回以降は３イニング連続で三者凡退に抑える好投。７回３失点で６勝目を挙げた。

１７日まで行われた交流戦では苦しい戦いの連続。６勝１２敗と大きく負け越した。それでも引きずるわけにはいかない。心機一転迎えたレギュラーシーズン再開初戦。チームとして、いいスタートを切った。