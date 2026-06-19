◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）

思わず少しだけ笑みがこぼれた。巨人・増田大輝内野手（３２）は代走として慣れ親しんだ一塁でゆっくりリードを取った。プロ１１年目で初めて右翼手として先発出場。今季初スタメンでプロ初の猛打賞をマークした。

２回２死の第１打席で先発・金丸の低め１３１キロ変化球をはじき返すと、打球は三遊間を抜けた。４回２死の第２打席では低め１３７キロ変化球を捉えると、打球は内野の頭を越えて左前へ。６回２死でも変化球をすくって中前へ運んだ。スタメン抜てきに一発回答した。

守備、走塁のスペシャリストとして昨年は野手で唯一全試合でのベンチ入りを果たしたが、レギュラーを狙う気持ちはずっと持っている。後輩らにポジションを狙われても「負けたくない気持ちもあるし、まだまだできるというところをやっぱり見せたい。１軍に必要とされるポジションをつかみ取りたい」と２軍スタートでも静かに闘志を燃やしていた。一方で優しい先輩としての役割も果たす。２軍で浅野が守備について考えていると「大丈夫。ミスしても俺がカバーしたる」と声かけ。浅野にとって、キャンプの宿舎で部屋に遊びに行くほど大好きな先輩。「いい存在です」と支えになっていた。

この日、初回の守備ではフェンスにぶつかりながらフライをジャンピングキャッチ。４回からは中堅に入り、いつも通りユーティリティー性を発揮した。試合前まで代走と守備固めのみでの出場だったが、バットでも存在感を示した背番号０の今季の目標は「少年に戻ったように野球を楽しむ」。文字通り、笑顔でグラウンドを広く駆け回った。（臼井 恭香）