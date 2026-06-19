タレント、インフルエンサーの小高実優が19日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動とSNS活動を終了することを報告した。



【写真】突然すぎるさよなら 活動終了を発表した小高実優

小高は「ご報告」という画像とともに「この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご報告いたします」と発表。活動終了について「突然のご報告になってしまった為、驚かせてしまったと思いますが私なりにたくさん悩み、考えた末に出した前向きな決断です」と記した。



「3歳に芸能活動を始めて21年間もの間、お仕事で関わってくださった皆さま、応援してくださった皆さま、本当に感謝してもしきれません。ありがとうございました。一生忘れることのない貴重な経験をさせていただきました」と関係者やファンに感謝。最後に「今後どこか街中などで私を見かけることもあるかと思います。その際はどうか温かく見守っていただけたら幸いです」とし、「今まで本当にありがとうございました。皆さまにたくさんの幸せがありますように」とつづった。



小高はAbemaの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」第12弾(釜山編)に出演し、人気を集めたインフルエンサー。YouTubeの登録者数は12.4万人、インスタグラムのフォロワー数は18.7万人。19日までに今回の活動終了報告以外の全てのSNS投稿が削除されている。



（よろず～ニュース編集部）