アイドルグループ「#ババババンビ」の元メンバーで、グラビアアイドル・女優の岸みゆがこのほど、7月16日に発売が決定している2nd写真集(東京ニュース通信社)から、新たな先行カットを公開した。



【写真】小さな手じゃ隠しきれない！ 豊かな部分が横から

岸は「#ババババンビ」の初期メンバーとして活躍し、2024年には初の武道館ライブも成功させた。今年3月28日のライブをもってグループは解散。現在は身長145センチながらグラマラスなボディを生かしたグラビア活動や、現在公演中の舞台「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ」では、スズ役として出演するなど女優としても活動している。



今年5月に同作発売を予告し、「みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています！(笑)」と明かしていた岸。10日には手だけで大きな膨らみを隠した、｢身体を張った｣という宣言通りの“衝撃”の1枚を公開した。自身のX(旧ツイッター)では「今回、過去最大露出に挑戦しました！ お写真解禁ぜひ見てください」とアピール。ファンからは「だいぶ際どいけど大丈夫？」「ノーガードですごいパンチ受けました」「やっばあ…」と驚きの声が寄せられた。



16日には谷が強調されたランジェリー姿での動画を公開。「2nd写真集発売まで残り1ヶ月！バリバリ期待しててね！」と、撮影地のインドネシア・バリ島にかけてアピールしている。



（よろず～ニュース編集部）