◇セ・リーグ 巨人2―3中日（2026年6月19日 東京D）

巨人はリーグ再開初戦となった19日の中日戦（東京D）に1点差で敗れて2連敗。交流戦初戦から指揮を執っている橋上秀樹監督代行（60）はセ・リーグ相手の初采配で黒星を喫し、阪神とヤクルトが勝ったため、10日に浮上した単独首位を陥落して一気に3位まで後退した。

中6日で今季11度目のマウンドに上がったドラフト1位左腕・竹丸が5回5安打3失点で自身4連敗となる今季6敗目（5勝）。

打線は0―3で迎えた5回に昨年9月2日のヤクルト戦（京セラD）以来290日ぶりの4番に入った岸田が相手先発左腕・金丸から左中間スタンドへ4号2ランを放って1点差としたが、反撃もここまでだった。

なお、打撃不振のキャベッジは「5番・中堅」で先発出場したものの、2打数無安打で3回に途中交代。6月5日のロッテ戦（東京D）で放った12号ソロ本塁打を最後に出場9試合26打席ノーヒットとなっている。

一方で、「8番・右翼」に入って今季初スタメンとなった増田大は第1打席から3打席連続安打で今季初の猛打賞。この日が母・輝美さんの命日だった坂本は6回に代打で21打席ぶりとなる安打を放っている。

▼竹丸 今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです。