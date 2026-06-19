◇プロ野球セ・リーグ 阪神 11-3 DeNA(19日、横浜スタジアム)

交流戦が終わり、リーグ戦が再開となったこの日。阪神は敵地で「11-3」と大勝を収めました。

例年苦戦する交流戦では、6勝12敗と9位で終えた阪神。リーグ戦に戻り流れを変えたい中、初回から打線が奮起します。対する先発・石田裕太郎投手を相手に、先頭・福島圭音選手が初球をとらえヒットで出塁すると、送りバントで進め、森下翔太選手も四球で出塁。続いて打席に向かった佐藤輝明選手は、2球目のシンカーをとらえライトフェンス直撃の先制タイムリーとしました。その後得点を重ねると、2アウト2塁の場面では坂本誠志郎選手に今季第1号となる2ランホームランが生まれ、一挙5得点としました。

援護をもらった先発・村上頌樹投手は、2回に宮粼敏郎選手のソロホームランを被弾。3回にも佐野恵太選手のタイムリーにエラーが絡み2点を失います。

それでも阪神打線は、攻撃の手を緩めず。5回にもタイムリーと犠牲フライで2点を追加すると、8回には3番手・宮城滝太投手の前に大山悠輔選手がソロホームランを放ちます。さらに9回には、坂本裕哉投手を相手に森下翔太選手が2ランホームラン。さらに大山選手がこの日2本目となるソロホームランを放ちました。

結果「11-3」と大勝をあげた阪神。同日、巨人が敗れ、ヤクルトと並んでセ・リーグ首位タイに浮上しました。