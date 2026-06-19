″台風のたまご″ ＝熱帯低気圧の勢力と進路を詳しく 今後は強い台風に発達か...最大瞬間風速50メートル予報 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年6月19日19時25分発表 気象庁
19日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯13度30分 (13.5度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
20日6時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度55分 (13.9度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 85 km (47 NM)
20日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度25分 (14.4度)
東経136度50分 (136.8度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
21日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
22日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経128度25分 (128.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
23日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯18度40分 (18.7度)
東経125度50分 (125.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)
24日15時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯19度50分 (19.8度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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