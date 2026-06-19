10年続くのは3％、なぜ地域に根付くことができた？

北陸3県を拠点に活動するご当地アイドル「ほくりくアイドル部」が今月12日、結成から10年の節目を迎えました。

全国のご当地アイドルグループで10年続くのはわずか3%といわれる中、なぜ地域に根付くことができたのか。

「王道の手法」をあえて外し、地元密着にこだわり続けた10年間を振り返ります。石川・富山・福井出身の16人、13〜30歳まで幅広く

2016年から活動しているご当地アイドル「ほくりくアイドル部」。

「北陸を音楽で元気に」をキャッチフレーズに、定期公演やライブのほか、地域のイベントや広告、テレビ、ラジオなど活動の幅を広げています。

◇ファンは…「コンセプトがすごく良くて『地元の貢献』。誰かを応援する姿、頑張っている姿が見られるのがすごくいい」「能登半島地震もあった中で北陸をいっぱい盛り上げてくれるというところで応援したい」「できたころはこのグループどうかなと思ったけどだんだんレベルも上がって、このまま（松井）祐香里さんも言ってるけど、紅白目指していってほしい」

現在、ほくりくアイドル部に所属するのは石川・富山・福井出身の16人。

13歳から30歳まで年齢層が幅広いのが特徴です。

レッスンにはデビューを目指す中学生以上のレッスン生や小学生のアカデミー生も参加し、次世代の育成も行っています。「自分たちの曲を受け継いで歌い継いでいる」

◇4期生・土井颯愛さん（19）…「自分たちの曲があってそれを受け継いで歌い継いできている。先輩・後輩関係なく、『ここはこうしたほうが見せ方がきれいだと思う』とたくさん言っている」

◇9期生（最年少）藤沢くるみさん（13）…「先生だけでなく自分たちで作る空気があって自分たちでレッスンを進行したり。仲良く声をかけてくださったりとか年齢差を感じない雰囲気がうれしい」

◇1期生（総監督）有松来未さん（24）…「もっともっと高めていって、北陸でもアイドル、芸能という夢がかなうんだよという、みんなに希望を与えられるグループになりたい」

「北陸三県在住の女の子でエンタメしてみたい」

アイドル部は2016年、オーディションで選ばれた17人が1期生として活動を開始。

金沢を拠点に活動するロックバンド「シアトル・スタンダード・カフェ」の中新賢人（なかしん・まさと）さんがプロデュースしました。

◇中新賢人さん…「自分が今まで経験したこととか自分が作ってきた音楽を次の世代につないでいけたらいいなって。北陸三県在住の女の子で何かエンタメをしてみたいというところが最初」

◇1期生（キャプテン） 松井祐香里さん…「（結成当初）SNSでは『お遊戯会だ』とか言われたり『あまりかわいくない』と馬鹿にされることもたくさんあったけど、今はほとんどの方が地元だと『あっ、ほくりくアイドル部だ、観てるよ』とか『松井さん！』とか年々増えてきて、やってきてよかったなと今は心から思う」

コロナ禍で一変、グループ存続の危機に…

地道に活動の幅を広げる中、コロナ禍の到来で状況は一変。

イベントやライブは中止に追い込まれ、グループ存続の危機に見舞われます。

◇プロデューサー中新賢人さん…グループというよりも音楽とかエンタメ自体が全部否定されたというか、そんなふうに思う時があった」

◇キャプテン松井祐香里さん…「アイドルという仕事だけで生活しているので、給料がなくなって生活ができない、だけどほくりくアイドル部は続けていきたい、どうしようというのでかなり葛藤した」

定期公演を配信、ライブの在り方模索

グループでは定期公演の様子をリアルタイムで届ける有料のライブ配信を実施します。感染対策の徹底などライブの在り方を模索しながらコロナ禍を乗り切ってきました。

◇中新賢人さん…何度もあきらめそうになったけど、今残っているメンバーもグループに在籍しつづけてくれたからなんとかグループも存続できた」

ご当地アイドル２９８２組、10年続くのはわずか3％

日本（にほん）ご当地アイドル活性協会によりますと、現在、東京都を除く46の道府県で活動するご当地アイドルは、2012年のおよそ10倍にあたる2982組。

一方で結成から10年続くグループはわずか3%だといいます。「もうこんなグループ出てこない」

ほくりくアイドル部はなぜ、地域で活躍し続けられたのか、専門家に聞いてみると…

◇日本ご当地アイドル活性協会 金子正男代表…「異常だと思いますよ。北陸ってアイドルが続かない場所なので。ほくりくアイドル部がやってることってご当地アイドルのやり方じゃないですよね。もうこんなグループ出てこないと思いますよ」

握手会…ではなく「接触なし」の特典会

今月で10周年を迎えたほくりくアイドル部。

定期公演のあとに開かれたのは握手会…ではなく接触なしの特典会です。

アイドル部では、中高生など未成年のメンバーも多いことから、結成当初から握手会やツーショット撮影などファンとの接触は一切行っていません。

◇キャプテン松井祐香里さん…「親御さんが預けて安心できるグループになりたいと思っていて、握手とか接触ができないのは安心の一つでもあるし」

多くのアイドルグループとは違い、全国各地のイベントに遠征するのではなく、活動場所を極力、北陸3県に限定することもプロデューサー中新賢人さんのこだわりです。

◇中新さん…「無理に外を意識しないというか、親御さんとか地域の皆さんに見守られながら等身大のかたちでやってきたことに対して、みなさんが応援したいという気持ちがどんどんふくらんできて10年やれたと思っている」

あえて外した王道の手法「いい学校という感じ」

日本ご当地アイドル活性協会の金子正男代表は、王道の手法をあえてはずした「中新メソッド」が人気のカギになったと分析しています。

◇日本ご当地アイドル活性協会 金子正男代表…「ほかのアイドルグループって一番が音楽であったり、お客さんを楽しませるが一番なんですけど、ほくりくアイドル部ってまずは北陸をよくしたい、関わっている女の子たちの人材育成とか教育とかを重んじていて、いい学校っていう感じですかね。ほかのアイドルグループが音楽の専門学校で、ほくりくアイドル部は何年も続く名門学校みたいな」

さらにグループの「見せ方」にも長く愛されるための秘訣があるといいます。

◇金子代表…「あまりメンバーに頼っていないって言ったら変ですけど、例えば初期のAKB48とかモーニング娘。とか人気メンバーがどっとメディアなんかに出て、その子たちがいなくなると急激に人気が変わっていくということがあるけどほくりくアイドル部って運営さんもあまりえこひいきしないというか、まんべんなく北陸で頑張る石川・福井・富山の女の子をしっかり育成して、目立つ所を見せてやっているので、1人、2人欠けても求心力が落ちないっていうのがほかのアイドルグループにないところですね」

地元企業や自治体とタイアップ43団体、全国２番目に多く

アイドル部の特徴の一つが地元企業や自治体などとのタイアップの多さ。

CM出演のほかスポーツチームやイベントの公式アンバサダーなど、タイアップは43団体に上り、全国2番目の多さです。

◇金子代表…「地元の人ってファンと違って推しじゃない。やってきた活動とかやってきた貢献を自治体や企業は認める。逆に言うとほかのアイドルは辛抱強くないんですよ。単発、単発で頑張るから地元の人が応援しづらい。ずっとしっかり地味に活動していく姿、そういうところに感動を得ているのでは」

「アイドル部より夢中になれるもの、まだ見つからなくて」

独自のスタイルを確立し、地元にこだわりつづけた10年間。

地域に根差した唯一無二のアイドルとして今後も北陸3県に元気と笑顔を届けます。

◇キャプテン松井祐香里さん…「自分自身30歳にもなって節目の十周年でもあるので、セカンドステージを考えてはいるけど、ほくりくアイドル部より夢中になれるものがまだ見つからなくて。やり切ったと思えるまでやってメンバーたちをできるだけ育成して卒業したい」

「地元の文化、大きなパワーに」

◇プロデューサー中新賢人さん…「ほくりくアイドル部がいてくれてよかったと思ってもらえるような活動をしていきたいし、地元の文化というか、ひとつのグループで終わらない、地元に根付いた大きなパワーになれば」