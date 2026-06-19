おしゃれ女子は指先まで抜かりなし♡ 夏気分を高める「ご自慢ネイル」を調査！
おしゃれは、服だけじゃなく指先まで可愛く仕上げたい♡ そこで今回は、イマドキ女子の「ご自慢ネイル」を2つご紹介します。推しクラブのカラーを取り入れたものから、サロンクオリティのセルフネイルまで。夏ネイルのデザインの参考にしてみてね♡
LOVE BUZZ ITEM vol.51
THEME：トレンドSummerネイル
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイルを調査！
パール盛り盛りネイルから、大人っぽいデザインまで。ぜひ、夏ネイルのデザインの参考にしてみて♡
Check! Ray♥Influencer・タカハシハルカ
趣味はサッカー観戦！現役大学生のスポーツ女子♡
ハートにリボン……etc 甘党パーツで盛りました！
「サッカーの推しクラブ『川崎フロンターレ』のチームカラー・サックスブルーを取り入れてもらったのが一番のこだわりポイント♡ ガーリーなパーツは、あえてブラックを選んで、全体的に甘すぎないようにしました」
Check! Ray♥Influencer・おとみ
甘辛コーデが得意！飲みが大好きなギャルOL
Instagram：@jam_jam__
サロンクオリティなご自慢セルフネイル♡
「十字架のパーツを主役にするため、ベースカラーはシンプルに。ハードなデザインになりすぎないよう、パールやラメカラーで甘さを出しました。ネイルが趣味なので、サロンには行かず、セルフネイルで仕上げています♡」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
おとみ
Ray編集部 エディター 草野咲来
タカハシハルカ