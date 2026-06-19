おしゃれ女子は指先まで抜かりなし♡ 夏気分を高める「ご自慢ネイル」を調査！

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おしゃれは、服だけじゃなく指先まで可愛く仕上げたい♡ そこで今回は、イマドキ女子の「ご自慢ネイル」を2つご紹介します。推しクラブのカラーを取り入れたものから、サロンクオリティのセルフネイルまで。夏ネイルのデザインの参考にしてみてね♡

LOVE BUZZ ITEM vol.51

THEME：トレンドSummerネイル

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。イマドキガールは指先までおしゃれ♡ ということで、夏のトレンドネイルを調査！

パール盛り盛りネイルから、大人っぽいデザインまで。ぜひ、夏ネイルのデザインの参考にしてみて♡

Check! Ray♥Influencer・タカハシハルカ

趣味はサッカー観戦！現役大学生のスポーツ女子♡

Instagram：@haru._.0617

ハートにリボン……etc 甘党パーツで盛りました！

「サッカーの推しクラブ『川崎フロンターレ』のチームカラー・サックスブルーを取り入れてもらったのが一番のこだわりポイント♡ ガーリーなパーツは、あえてブラックを選んで、全体的に甘すぎないようにしました」

Check! Ray♥Influencer・おとみ

甘辛コーデが得意！飲みが大好きなギャルOL

Instagram：@jam_jam__

サロンクオリティなご自慢セルフネイル♡

「十字架のパーツを主役にするため、ベースカラーはシンプルに。ハードなデザインになりすぎないよう、パールやラメカラーで甘さを出しました。ネイルが趣味なので、サロンには行かず、セルフネイルで仕上げています♡」

※掲載アイテムはすべて本人私物です。

おとみ

Ray編集部 エディター 草野咲来

タカハシハルカ

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