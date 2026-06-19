◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ３―１１阪神（１９日・横浜）

阪神がリーグ戦再開の一戦を２試合連続となる２ケタ得点でものにし、１０日ぶりの首位に返り咲いた。

主役はやはり、４番・佐藤だった。初回１死一、二塁で右翼フェンス直撃の先制二塁打。これで打線に火をつけ、今季最多タイの１イニング５得点を呼び込んだ。５―３の５回１死一、二塁の好機でも二塁への適時内野安打で中押し。相手に流れが傾きかねない展開で引き戻した。

５番に座る大山も得意の敵地で躍動。８回に２戦連発となる左越えソロを放ち、９回には再び左翼席へ９年連続２ケタとなる１０号ソロをたたき込んだ。４打点の大きな働きで、今季はハマスタで打率７割７分８厘（９打数７安打）、４本塁打と無類の好相性を見せつけた。森下も９回にリーグ単独トップに立つ左越えの１６号２ランと最強クリーンアップが爆発した。

投げては、エース村上が７回５安打３失点の力投で６勝目を挙げた。２、３回と立て続けに失点したが、４回以降は尻上がりに調子を上げ、先発の役目を全う。バトンを受けた救援陣もリードを守った。

チームは交流戦で６勝１２敗と苦しんだが、１７日の楽天との最終戦（甲子園）で１０得点と快勝した勢いをつなげた。