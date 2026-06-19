¹õÌ´¡¢½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à2ºî¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¡×¡õ¡ÖNEEDLESS¡×MV¤ÎYouTube¥×¥ì¥ß¥¢Æ±»þ¸ø³«·èÄê
¹õÌ´¤¬¡¢2026Ç¯7·î15Æü¤ËÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë½é¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¤È¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¡Ê³Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾¯Ç¯¡×¡õ¡ÖNEEDLESS¡×¤ÎMV¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ¤«¤é¡¢2¶ÊÆ±»þ¤ËYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
90Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¸Ø¤ë¡ØCORKSCREW¡Ù¡ØDrug TReatment¡Ù¤ò2026Ç¯¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê³Æ12¶Ê¼ýÏ¿¡Ë¤«¤é¡¢¹õÌ´ºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¾¯Ç¯¡×¤ÎºÆ±ÇÁü²½¡¢¤½¤·¤Æ¹õÌ´¤Î³Ú¶Ê·²¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖNEEDLESS¡×¤Î½é±ÇÁü²½¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¹õÌ´¡Ö¾¯Ç¯¡×Music Video Àè¹Ô¸ø³«
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§00
¢¨»ëÄ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¹õÌ´ Official YouTube Channel
https://youtu.be/uX4UwEM11Bc
¹õÌ´¡ÖNEEDLESS¡×Music Video Àè¹Ô¸ø³«
2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë21¡§00
¢¨»ëÄ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¹õÌ´ Official YouTube Channel
https://youtu.be/ggfCeIHrRXw
º£²óÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ëMV¤Ê¤É¤Î±ÇÁüÆÃÅµ¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëBlu-ray¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢MV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ø¹õÌ´Zepp TOUR CORKSCREW 2025¡Ù¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ø¹õÌ´THE PERFECT DAYS TO DIE¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢MV¡ÖNEEDLESS¡×ÈÇ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅ¸³«Ãæ¡£
¹õÌ´¡ÖNEEDLESS¡×Music Video SPOT¡Ê30sec ver.¡Ë
https://x.com/KUROYUME2025
https://www.instagram.com/kiyoharu_official/
¤Ê¤ª¡¢ÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤Î²èÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢³Æ½é²ó¸ÂÄêÈ×2Ëç¤ÎÆ±»þÍ½Ìó/Æ±»þ¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÅµ¤Ï´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¬³Î¼Â¤À¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§CORKSCREW 2026¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯07·î15Æü
¢£»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCW¡¾10435/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray
¢£Äê²Á¡§7,700±ß¡ÊÀÇÈ´7,000±ß¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1220
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´12¶Ê¼ýÏ¿¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01¡¥MASTURBATING SMILE
02¡¥FASTER BEAT
03¡¥SPOON ¡õ CAFFEINE
04¡¥¸å°ä¾É -aftereffect-
05¡¥CANDY
06¡¥¾¯Ç¯
07¡¥ROCK¡ÇN¡ÇROLL
08¡¥HELLO, CP ISOLATION
09¡¥YA-YA-YA!
10¡¥MARIA
11¡¥LAST PLEASURE
12¡¥I HATE YOUR POPSTAR LIFE 2026 mix¡Ìbonus track¡Í
Disc-2¡ÊBlu-ray) ¡¡
01¡¥¡Ö¾¯Ç¯¡×Music Video
02¡¥¡Ö¾¯Ç¯¡×Music Video Making Movie
03¡¥¹õÌ´Zepp TOUR CORKSCREW 2025 ¥É¥¥å¥á¥ó¥È Part.2
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§CORKSCREW 2026¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯07·î15Æü
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCW¡¾10436
¢£·ÁÂÖ¡§CD
¢£Äê²Á¡§3,850±ß¡ÊÀÇÈ´3,500±ß¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§¡¡
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1221
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Drug TReatment 2026¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯07·î15Æü
¢£»ÅÍÍ¡§¥¹¥ê¡¼¥Ö
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCW¡¾10433/B
¢£·ÁÂÖ¡§CD¡ÜBlu-ray
¢£Äê²Á¡§7,700±ß¡ÊÀÇÈ´7,000±ß¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1218
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Disc-1¡ÊCD¡ËÁ´12¶Ê¼ýÏ¿¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01¡¥MIND BREAKER
02¡¥DRIVE
03¡¥C.Y.HEAD
04¡¥CAN¡ÇT SEE YARD
05¡¥DISTRACTION
06¡¥Spray
07¡¥NITE ¡õ DAY
08¡¥Sick
09¡¥NEEDLESS
10¡¥Like¡÷Angel
11¡¥BAD SPEED PLAY
12¡¥13 new ache 2026 mix¡Ìbonus track¡Í
Disc-2¡ÊBlu-ray) ¡¡
01¡¥¡ÖNEEDLESS¡×Music Video
02¡¥¡ÖNEEDLESS¡×Music Video Making Movie
03¡¥¹õÌ´Zepp TOUR CORKSCREW 2025 DOCUMENT Part.1
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§Drug TReatment 2026¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯07·î15Æü
¢£ÉÊÈÖ¡§YCCW¡¾10434
¢£·ÁÂÖ¡§CD
¢£Äê²Á¡§3,850±ß¡ÊÀÇÈ´3,500±ß¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡§
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1219
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
Á´12¶Ê¼ýÏ¿¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ãÀèÃåÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¹õÌ´¤Î¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¤òÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë²¼µ¤ÎÀèÃåÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤´Í½ÌóÍ¥Àè¤ÎÀèÃåÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¡¦ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆÃÅµ¤¬Àè¤ËÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1632
¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡ÊÀèÃåÆÃÅµ¡Ü¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ë
£±¡¥ÀèÃåÆÃÅµ
¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¡¢¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
£²¡¥¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¤È¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×2ËçÆ±»þÍ½Ìó/¹ØÆþÂÐ¾Ý
¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥é¥Ð¡¼¡¦¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ö´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊEC¡Ë
¡öÆÃÅµ¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤´Í½Ìó/¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/0701
➁Amazon¡ÊWÆÃÅµ¡Ë
£±¡¥¸ÂÄêÆÃÅµ
¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¡¢¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¥á¥¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡
£²¡¥¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¡¢¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
£Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡ØCORKSCREW 2026¡Ù¡¢¡ØDrug TReatment 2026¡Ù¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
HMV¡õBOOKS¡¢¿·À±Æ²¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢³ÚÅ·BOOKS¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ê¤ÉCD¤ä²»³Ú±ÇÁü¥½¥Õ¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä½ñÀÒÅ¹¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìCDÈÎÇä¤Ê¤É¡£
¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡½
¡ã¹õÌ´ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¶½Õ¡ÊVo¡Ë¤È¿Í»þ¡ÊB¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
1994Ç¯2·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öfor dear¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢1995Ç¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfeminism¡Ù°Ê¹ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¿Íµ¤ÀäÄº¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢1999Ç¯1·î¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£
2009Ç¯1·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ª¤è¤Ó²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¢³èÆ°¤Ë°ìÃ¶½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢Íâ2010Ç¯1·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£2011Ç¯2·î¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤ÆÉü³è¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÉü³è¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHeadache and Dub Reel Inch¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2014Ç¯7·î¤è¤êºÇ¸å¤Î¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡Ö¹õÌ´ DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î9Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤ÆÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡¢Æ±11Æü¤Ï²£ÉÍ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Ç¯7·î¤«¤éÁ´¹ñZepp¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ØSUMMER SONIC 2025¡ÙÂ¾¡¢³ÆÃÏ¥Õ¥§¥¹¤Ë¤â½Ð±é¡£
Official web site¡¡ https://kuroyume.tokyo/
À¶½ÕOfficial web site ¡¡https://kiyoharu.tokyo/
¡ã¥é¥¤¥Ö¡ä
¡Ø¹õÌ´THE PERFECT DAYS TO DIE¡Ù¡¡
2026Ç¯07·î17Æü¡Ê¶â¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
07·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
07·î19Æü¡ÊÆü¡ËTOYOTA ARENA TOKYO
09·î06Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþGARDEN THEATER
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¢£¹õÌ´¡¡¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØCORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX¡Ù
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193
¢£SADS¡¡¥é¥¤¥ÖBlu-ray ¡ØSADS 1999-2003¡ÖSAD ASIAN DEAD STAR¡×¡Ù
¢¨ÄÌÈÎ¸ÂÄêÈÎÇä¡¡https://ymh.jp/sads
¢£À¶½Õ¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNAL¡Ù
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡¡https://kiyoharu.lnk.to/eternal
(¼¹É®¼Ô: gallagherbros)