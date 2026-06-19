「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）

巨人がリーグ戦再開となった初戦に惜敗した。

先発を任されたドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が制球に苦しんだ。二回に安打と２四球で無死満塁を作ると、先制適時打＆犠飛で２点を許した。三回には石伊に５号ソロを被弾。五回にも２四球を出すなど、５回５安打３失点４四球、８８球での降板。６敗目に「今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです」と肩を落とした。

一方の打線は中日先発・金丸に要所を締められる形で好機を生かせない。初回、三回と得点圏に走者を進めるも無得点だったが、３点を追う五回には今季初めて４番に入った岸田が４号２ランを放った。主将の一振りで１点差に詰め寄った。

七回には松本が四球を選び、ダルベックの打席で二盗を仕掛けるも、空振り三振したダルベックが捕手の送球を妨害したと痛恨の形で２死に（守備妨害の判定）。川相ディフェンスチーフコーチも両手を広げ、橋上監督代行も２度に渡って抗議したが、好機は思わぬ形でついえた。

０・５ゲーム差の２位ヤクルト、阪神が勝利したため、首位から陥落した。