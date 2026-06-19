ADDICTIONの新スキンケアが登場♡毛穴レスな透明感肌へ導く注目3アイテム

ベースメイクの美しさを引き立てるためには、なめらかで整った素肌づくりが欠かせません。ADDICTIONから2026年7月3日（金）、待望の新スキンケアコレクションが登場します。毛穴や不要な角質に着目し、“溜めない肌”へ導く「マイクロピーリング トナー」「ポリッシュパウダー」「コットン」の3製品を展開。本日より公式オンラインショップおよび店頭で予約受付もスタートしています。

ベースメイク映えを叶える新スキンケア

ADDICTIONが目指したのは、光を美しく反射するなめらかな素肌。日々のスキンケアで不要な汚れや古い角質を取り除き、ベースメイクが映える“Make-up Ready”な肌状態へ導きます。

今回のコレクションには、自社農園で栽培したTHREEオリジナルゼラニウム精油と同様に、リラックス成分として知られるリナロールを豊富に含む植物由来の考え方を活かした処方哲学が反映され、毎日のケアを心地よい時間へと導いてくれます。

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毛穴・角質ケアに注目の2アイテム

アディクション マイクロピーリング トナー



価格：4,950円（税込）

AHA（リンゴ酸・クエン酸）を高濃度配合＊1し、さらにBHA（サリチル酸）＊2も配合したふき取りタイプの化粧水です。

不要な角質をやわらかく整えながら、毛穴や肌表面の凹凸へアプローチ。みずみずしい使用感でべたつきを残さず、つるんとなめらかな肌へ導きます。

保湿成分としてバチルス発酵液＊4やグリセリンも配合。鉱物油・パラベン・グルテンフリー＊6で、パッチテスト済み＊5です。

容量：150mL

アディクション ポリッシュパウダー



価格：4,950円（税込）

古い角質を分解する酵素＊7と、余分な皮脂を吸着するホワイトクレイ（カオリン）を配合した酵素洗顔料。

粉雪のようなパウダーが水と混ざることで濃密な泡へ変化し、不要な汚れや皮脂をやさしくオフします。

コメヌカオイル、米胚芽オイル、ヨモギ葉エキス、スクワランなどの保湿成分も配合されているため、洗い上がりはしっとり。透明感のあるフレッシュな肌へ導きます。

なお、「マイクロピーリング トナー」と「ポリッシュパウダー」はどちらか一方を選んで使用するケアアイテムとなっており、併用は推奨されていません。

容量：50g

※AHA（リンゴ酸、クエン酸）高濃度配合はADDICTION内比較。

※＊1～＊9は商品説明記載内容に準じます。

スキンケア効果を高める専用コットン

アディクション コットン



価格：880円（税込）

「マイクロピーリング トナー」との相性を考えて開発された専用コットンです。

厚みのあるコットンをなめらかなコットンで包んだ3層構造を採用し、肌への摩擦を抑えながらやさしくふき取りが可能。サイズは60mm×70mmで顔全体に使いやすく、オーガニックコットンを100％使用しています。

さらに、「エコテックス®スタンダード100」の厳しい基準をクリアしており、有害化学物質を含まない環境にも配慮したアイテムです。

内容量：120枚入

まとめ

毎日のスキンケアを見直したい方や、ベースメイクの仕上がりをワンランクアップさせたい方に注目してほしいADDICTIONの新スキンケアコレクション。

毛穴や不要な角質にアプローチしながら、なめらかで透明感あふれる素肌へ導いてくれるアイテムが揃いました♡

2026年7月3日（金）の発売に向けて、気になる方はぜひ予約をチェックしてみてください。毎日のケアで“Make-up Ready”な肌を目指してみませんか。