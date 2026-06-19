フリーアナウンサーの有働由美子（57）が19日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。義弟に言われた衝撃の一言を明かし、反省する場面があった。

妹と妹の夫と京都・南禅寺を訪れたことを振り返った有働アナ。妹から同番組で瀬戸内寂聴さんをマネしていることについて「お説を説くような道に進んだ方がいんじゃない」と勧められたことを明かし、「“それもありかもね、世俗を捨ててね”みたいな話を冗談半分でしていた」と姉妹のやり取りを披露した。

そして、「妹の夫がちょっとイラッとくるくらい真面目な人で、凄く良い人なんですね、イラッとくるくらい」という義弟から、「何の屈託もなく“お姉さん、それいいと思います、そういう道。だって、お姉さんお説教大好きですもんね”って」と“説教好き”と言われたことを打ち明けた。

「私お説教する?と心の中で思ったんだけど」としながらも、前日に大学生になった妹の息子も一緒に食事した際の会話を回想。新たな挑戦について語る甥（おい）に対し、「私もワインが入ってて、大学1年生になったばっかりの甥っ子に“まあ、でもそういうのってたぶん前例があって、だいたい成功するっていう結果が見えてるからやるやつで、それってあんまり収穫ないっていうか、大学生っていうか未成年でやる意味ないと思うんだよね”みたいな」と“ダメ出し”。

それだけにとどまらず、「“もうちょっと、人がやってないこととか、失敗しそうなことっていうのは今のうちにやんないとね”みたいなことを、だらだら30分くらい、お説を説いていたんですよ」と苦笑い。「私、人と会うと凄い説教してんなと思って。物凄く反省した旅でございました」と猛省していた。