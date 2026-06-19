人気の暑さ対策グッズは？ “ハンディファン”は冷却機能･コンパクト化 保冷機能が付いた“氷のう”も 本格的な夏を前に要チェック！
本格的な夏を前に、暑さ対策グッズ売り場も充実してきました。街中でも多くの人が持っていたハンディファンは…
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（ハンズ名古屋店 9F 青山幸裕さん）
「去年とかその前くらいから主流。暑い時に首や額を冷やせるのが特徴」
いま特に人気なのが、冷却プレートがついた商品。電源を入れてから数秒で…
（桜沢信司気象予報士）
「あ～冷たい！気持ち～」
小さいのに風が強いジェットファンも人気！
さらに注目なのが…
（青山さん）
「ことし人気なのが、コンパクトで風が強い『ジェットファン』」
（桜沢気象予報士）
「おお！結構小さいのに力強い」
手のひらサイズで、軽いのに勢いよく風がでます。
（客）
「すごい、そんな小さいんですね」「結構すごい」
本格的な暑さを前にぜひ揃えておきたいですね。
おしゃれな氷のうが人気
そして…
（桜沢気象予報士）
「最近は氷のうが見直されていて、氷のう袋がおしゃれになっています」
最近人気の氷のうは、水を入れて凍らせて使うタイプ。持ち運びしやすく保冷機能もついているそうです。