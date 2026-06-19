本格的な夏を前に、暑さ対策グッズ売り場も充実してきました。街中でも多くの人が持っていたハンディファンは…

【写真を見る】人気の暑さ対策グッズは？ “ハンディファン”は冷却機能･コンパクト化 保冷機能が付いた“氷のう”も 本格的な夏を前に要チェック！

（ハンズ名古屋店 9F 青山幸裕さん）

「去年とかその前くらいから主流。暑い時に首や額を冷やせるのが特徴」

いま特に人気なのが、冷却プレートがついた商品。電源を入れてから数秒で…



（桜沢信司気象予報士）

「あ～冷たい！気持ち～」

小さいのに風が強いジェットファンも人気！

さらに注目なのが…



（青山さん）

「ことし人気なのが、コンパクトで風が強い『ジェットファン』」



（桜沢気象予報士）

「おお！結構小さいのに力強い」

手のひらサイズで、軽いのに勢いよく風がでます。



（客）

「すごい、そんな小さいんですね」「結構すごい」



本格的な暑さを前にぜひ揃えておきたいですね。

おしゃれな氷のうが人気

そして…



（桜沢気象予報士）

「最近は氷のうが見直されていて、氷のう袋がおしゃれになっています」

最近人気の氷のうは、水を入れて凍らせて使うタイプ。持ち運びしやすく保冷機能もついているそうです。