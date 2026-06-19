１９日午前１１時頃、東京都北区滝野川の区立滝野川第三小学校から「４階の音楽室から煙が出ている」と１１９番があった。

警視庁滝野川署などによると、校舎４階の約２００平方メートルが焼け、火は約３時間後に消し止められた。音楽室で授業を受けていた５年生と担任教諭ら計１１人が病院に搬送され、うち５年生の男児２人（いずれも１０歳）と４０歳代の音楽担当の女性教員の計３人が避難する際に腕や腰の骨を折る重傷を負った。

校舎内には当時、約３３０人の児童がおり、他の児童は、校庭や近くの公園などに避難し、逃げ遅れた人はいなかった。同署が出火の経緯などを調べている。

同署幹部によると、同校では午前１０時５０分頃に火災報知機のベルが鳴った。音楽室では５年生２４人が音楽の授業中で、担任の男性教諭は「隣の音楽準備室から音楽室に煙が入り込んでいた。準備室の中をのぞくと火と煙が見えた」と説明しているという。準備室にはストーブが置いてあり、同署は、このストーブが出火元の可能性があるとみて調べている。

音楽室にいた児童らによると、５年生２４人の大半は校庭と反対側の窓から、残りの数人は校庭側の窓から、幅約５０センチの３階のひさし部分に下りた。壁に沿って一列にしゃがみ、ハンカチなどで口を押さえながら救助を待ったという。

到着した東京消防庁の隊員が、はしごをひさしにかけ、児童らを降ろした。

火災を受け、北区の山田加奈子区長は同日、記者会見を開き、「児童や保護者など多くの方に心配とご迷惑をかけ、心から深くおわびします」と陳謝した。同校は週明けの２２日を臨時休校にする。

総務省消防庁によると、全国の学校では昨年、２０８件の火災が発生し、３３人が負傷した。