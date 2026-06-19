（キャスター）

ここからは、奄美支局と中継がつながっています。

（記者）

奄美支局トカラ列島近海では去年6月から1か月ほどで2200回を超える群発地震が発生し、十島村の住民71人が島の外に一時避難しました。

群発地震が始まった日からあさって21日で1年。最も大きな震度6弱の揺れを観測した悪石島の今を取材しました。

十島村・悪石島

トカラ列島の真ん中にある、十島村の悪石島。周囲およそ12キロの小さな島に、41世帯86人が暮らしています。

（記者）「地震によるがけ崩れが発生したこちらの現場では、1年経った今も工事が続けられている」

トカラ列島近海では、去年6月21日から地震が頻発。悪石島では1か月ほどの間で、体に揺れを感じる震度1以上の地震をおよそ2200回観測しました。

最も大きかった揺れ…震度6弱

最も大きかった揺れは、7月3日の震度6弱でした。

震度6弱の地震を受けて、十島村では住民のべ71人が島の外に一時避難。このうち悪石島からは人口の6割以上にあたる56人が島を離れました。

島唯一の学校・悪石島学園では

島唯一の学校・悪石島学園です。小学生9人と中学生8人が通っています。

群発地震が続く中、登下校は毎日、ヘルメットを着けていました。今でも、子どもたちは常にそばにヘルメットを用意しているといいます。

（悪石島学園 當房芳朗校長）「地震はいつ起こるか分からない、その備えを日常からしていく。子どもたちも1人でいる時間がある、1人であっても地震は起こりうる。備えとか意識をしている」

1年…すべてが日常に戻っているわけではない

1年経ち、すべてが日常に戻っているわけではありません。島でおよそ40年続く民宿です。

有川誠司さん（72）は宿を切り盛りする傍ら、宿泊客の食事で出す魚も釣っています。

しかし、去年7月。震度6弱の地震を受け、鹿児島市内に夫婦で避難しました。

（民宿南海荘 有川誠司さん）「（避難は）1か月ぐらいかな。退屈、散歩に出るぐらいで」

1年経った今も宿泊客は…

待ちわびていた宿の再開。

しかし、1年経った今も宿泊客は回復していません。

（民宿南海荘 有川誠司さん）

「半分以上違う。ちょこちょこ増えてきた感じです」

いつ再び頻発するかもしれない地震。心の中に、ある「覚悟」を抱いている人もいます。島で肉用牛60頭を育てる坂元裕幸さん（51）です。

去年7月。震度5弱を2度観測したこの日、牧場には不安げな坂元さんの姿がありました。

（畜産農家 坂元裕幸さん・去年7月）「牛を飼っているからなかなか留守にはできない。長く続くようであれば、妻と子どもたちだけでも避難させることを考えている」

牛の世話のため1人で島に…

坂元さんは悪石島で生まれ育ち、妻と子ども5人の7人家族。牛の世話のため1人で島に残り、妻と子どもたちは、鹿児島市内に避難しました。

家族と離れ離れになった1か月。当時のつらさは忘れられないといいます。

（畜産農家 坂元裕幸さん）「鹿児島市でホテル暮らしで、ありがたいが、なかなか小さい子どもたくさん連れてホテル生活は大変。だからといって（島に）帰って来られる状況ではなかった」

暮らしは普段通りに戻ったものの…

（畜産農家 坂元裕幸さん）

「数年に1回（大きな）地震は起きている、今でも。子どもがいるうちは避難せざるを得ない」「これがしょっちゅうあるようだったら、ちょっと仕事のことも考えないといけない」

Q.牛と離れることも？

「最悪そうですね」

島でしか触れられない豊かな自然や、人のあたたかさ。島で生きる人たちは、時に牙をむく自然の厳しさとも向き合っています。

離島で生きること

（キャスター）

いざとなれば牛と離れることも考えている、という坂元さんの言葉が印象的でした。離島で暮らす苦悩を感じましたね。

（記者）

群発地震が起きていた去年は、睡眠不足や先行きの不安で住民の皆さんの表情に疲れも感じました。

地震をきっかけに、十島村では、避難所に指定している島のコミュニティセンターのバリアフリー化やシャワーの設置などを計画し、住民からも「この島が好きだから住み続けたい」と、前向きな声が多く聞かれます。

しかし、離島で去年のような大きな災害が起きれば、島を離れるという苦しい決断をしなければなりません。

私は奄美大島で生まれ育ちましたが、離島で生きる厳しさと、複雑な思いを改めて感じました。

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