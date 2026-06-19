◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（１９日・東京ドーム）

巨人はリーグ再開初戦の中日戦に臨んだ。先発のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手は５回３失点で４試合ぶりの勝ち星を手にすることはできなかった。２回に制球を乱して失った２点をスポーツ報知評論家の村田真一氏は「技術というよりはメンタルかもしれんね」と細川、石川昂に与えた連続四球を分析した。

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確かに立ち上がりから竹丸は、球がバラついてはいた。でも元々両サイドにビタビタ決めるタイプの投手ではないからね。初回は先頭の岡林を出したけど、よく無失点で切り抜けたと思うよ。

２回が本当にもったいなかったね。先頭のサノーに打たれたのはまあ、仕方ない。問題は細川と石川昂の連続四球。気になったのは技術的にどうこうじゃなくてね。細川には「打たれたくない」と慎重になりすぎて４球チェンジアップを続けた。結果歩かせて、石川昂には「負けたくない」と力んで、ほとんど真っすぐ勝負でいったけどストライクを取るのに苦労して、また歩かせたように見えた。

ちょうどそういう“邪念”が生まれちゃう時期ではあるんよね。開幕投手でシーズンに入った頃は無我夢中でしょ。ところが経験を積んでいくとカード頭を任されたからとか、相手が金丸だから先制点をやれないとか、いろいろなことを考えるようになる。しかも竹丸自身が連敗中やし、捕手の岸田も含め慎重になり過ぎてしまったのかもしれんね。

でもね。並のルーキーじゃないと思うのは、大量失点はせず５回を投げきったこと。これは誰もが通る道やし、１年目の選手なんやから、今はただ思い切って自分らしく、マウンドに立ってほしいよね。（スポーツ報知評論家）