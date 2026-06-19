◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト９―２広島（１９日・神宮）

広島は、拙守連発で勝利を手放した。４回にミスが絡んで５点を奪われ、２―９で大敗した。リーグ戦再開初戦を白星で飾れず、敵地のヤクルト戦は昨季から７連敗となった。

両軍無得点で迎えた４回、主力２人の“連続悪送球”が痛恨だった。連打で無死一、三塁。遊撃・小園が前進守備で打球を処理したものの、本塁送球がそれて三走・オスナが生還（記録は野選）。続く９番・吉村の犠打は三塁・坂倉が一塁悪送球（記録は内野安打と失策）で２点目を献上。なおも無死一、三塁から内山の適時二塁打、長岡、増田の連続犠飛でたたみ掛けられた。

直前の攻撃でもミスがあった。４回１死から名原がセーフティーバントでチーム初安打となる内野安打をもぎとったが、直後に一塁けん制タッチアウト。攻撃でリズムをつくれず、そのまま守備のミスで追い打ちをかけた。

先発のターノックは、４回５失点（自責４）で４敗目。不運もあったが、８度目のマウンドでも来日初勝利を手にできなかった。