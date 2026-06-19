◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)

敵地・ヤクルト戦で黒星を喫した広島。16日の日本ハム戦からの、2連敗となりました。

交流戦を終えて、リーグ戦が再開したこの日。広島は助っ人1年目のターノック投手に先発マウンドを託しました。今季初勝利を狙うターノック投手は、序盤から幾度もピンチを背負う苦しい展開となりますが、なんとか踏ん張り3回まで無失点とします。

しかし4回、ノーアウト1、3塁のピンチから、ショート・小園海斗選手のエラーが絡み先制点を献上します。さらに続くピッチャーの吉村貢司郎投手に内野安打を打たれると、今度は3塁手・坂倉将吾選手のエラーの間に1点を失いました。その後も、内山壮真選手の1点タイムリー安打と、2者連続での犠牲フライで4回に5失点を喫しました。

一方、打線はヤクルト先発の吉村貢司郎投手に3回までノーヒットに抑えられるなど苦戦。それでも0-6の7回には、2アウト1塁からファビアン選手が5号2ラン。2点を返しましたが、反撃は及ばず。直後の7回ウラには3番手・益田武尚投手が3点を失うなど、ヤクルトに突き放されました。