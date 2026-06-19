◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)

交流戦が終わり、リーグ戦が再開となったこの日。ヤクルトが投打かみ合う快勝としました。

先発マウンドを託された吉村貢司郎投手は、初回からストライク先行で広島打線を翻弄(ほんろう)。初回から3回までひとりのランナーも出さないパーフェクト投球を披露します。

両チーム無得点で迎えた4回には、好投に応えるべくヤクルト打線が奮起。ノーアウト1、3塁のチャンスから、武岡龍世選手がショートへのゴロを放つと、広島の遊撃手・小園海斗選手の本塁への送球が逸れる間に、3塁走者のオスナ選手が生還。さらに、1、2塁となってピッチャーの吉村貢司郎投手が3塁への内野安打を放つと、またもや相手の送球エラーの間に1点を追加。ミスにつけ込み、2点を先制しました。さらにその後、内山壮真選手の1点タイムリー安打と、長岡秀樹選手、増田珠選手の2者連続での犠牲フライで4回に一挙5得点としました。

7回には先発・吉村投手がファビアン選手の2ランホームランを浴びるも、直後の7回ウラには武岡龍世選手と伊藤琉偉選手のタイムリー安打で3得点。失点後にすぐさま取り返し、試合を決めました。

吉村投手が今季4勝目。ヤクルトが2連勝です。